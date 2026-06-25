용인특례시의회, 초선 의원 직무연수 참여

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 제10대 초선 의원들이 의정역량 강화와 전문성 제고를 위해 행정안전부 지방의정연수원이 주관한 '찾아가는 초선의원 직무연수'에 참여했다.

용인특례시의회 제10대 초선의원들이 의정역량 강화를 위한 직무연수 참여 모습.[사진=용인시의회]

용인특례시의회는 제10대 초선 의원들의 실무 능력과 책임 있는 의정활동 기반을 마련하기 위해 이번 직무연수에 참석했다고 25일 밝혔다.

이번 연수는 서울·경기권역 지방의회 초선의원을 대상으로 수원 보훈교육연구원에서 진행됐으며 새롭게 출범하는 지방의회의 원활한 의정활동 지원과 전문성 강화를 목표로 구성됐다.

교육 과정은 지방자치의 기본 개념과 지방의회의 역할, 조례안 입안과 심사 절차, 예·결산 심사, 지방의원 공무국외출장 제도 등 지방의원으로서 반드시 숙지해야 할 핵심 직무를 중심으로 운영됐다.

특히 지방의회의 핵심 기능인 입법과 예산 심사에 대한 실무 교육을 통해 초선 의원들이 의정활동에 필요한 기초 역량을 체계적으로 갖추고 시민의 삶과 직결되는 각종 정책과 사업을 보다 면밀하게 검토할 수 있도록 하는 데 중점을 두었다.

유진선 의장은 "지방의회의 역할과 책임이 더욱 중요해지고 있는 만큼 초선의원들이 이번 직무연수를 통해 의정 전반에 대한 이해를 높이고 전문성과 실질적인 의정 역량을 강화해 시민의 기대에 부응하는 의정활동을 펼치길 바란다"고 말했다. 이어 "의회는 시민 중심의 책임 있는 의정활동이 이뤄질 수 있도록 의원 교육과 정책지원 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 강조했다.

seraro@newspim.com