경기남부보훈지청, 6·25전쟁 76주년 기념 전적지 순례

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부 경기남부보훈지청은 25일 6·25전쟁 제76주년을 맞아 전적지 순례 '기억에서 평화로, 함께 걷는 호국의 길'을 진행했다
- 유족·미망인 단체와 삼일중 학생 등 참가자들은 정부기념식과 프랑스군참전기념비, 유엔군초전기념비, 평화공원 등을 둘러보며 호국영웅을 기렸다
- 이향숙 지청장은 전적지 순례가 호국정신을 되새기고 세대가 함께 공감하는 보훈문화 행사 발굴의 계기였다고 말했다
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[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 국가보훈부 경기남부보훈지청은 25일 '6·25전쟁 제76주년'을 맞아 전적지 순례 '기억에서 평화로, 함께 걷는 호국의 길'을 진행했다고 밝혔다.
이번 순례에는 대한민국전몰군경유족회 경기도지부 수원시지회와 대한민국전몰군경미망인회 경기도지부 수원시지회, 삼일중학교 학생 25명과 인솔 교사 2명 등이 참여해 6·25전쟁 관련 격전지와 현충시설을 둘러보며 호국영웅들의 희생정신을 기렸다.
순례 코스는 6·25전쟁 제76주년 정부기념식 참석을 시작으로 프랑스군참전기념비, 유엔군초전기념비, 유엔군초전기념관, 죽미령평화공원 순으로 이어졌다.
참가자들은 각 기념비에서 헌화·참배를 하고 기념관과 평화공원에서는 현장 해설을 들으며 6·25전쟁의 역사적 의미를 되새겼다.
이향숙 경기남부보훈지청장은 "이번 전적지 순례는 호국영웅들의 숭고한 희생정신을 되새기고 그 정신을 미래세대에 전하는 뜻깊은 계기였다"며 "세대가 함께 공감하는 보훈문화 행사를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com