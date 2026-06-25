한국 펜싱, 아시아선수권 여자 에페 단체전 금메달

'핸드볼경기장 봉쇄' 악재 딛고 금메달 4개 등 종합 2위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 펜싱 여자 에페 대표팀이 아시아 정상을 탈환했다. 장비를 제때 조달하지 못하는 전례 없는 악조건 속에서 이뤄낸 쾌거다.

송세라(부산광역시청), 임태희(계룡시청), 이혜인(울산광역시청), 양승혜(한국체대)로 구성된 여자 에페 대표팀은 24일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 2026 아시아선수권대회 단체전 결승에서 중국을 44-43으로 꺾고 우승했다. 지난해 결승에서 중국에 패했던 아쉬움을 1년 만에 완벽하게 설욕했다. 이번 우승으로 한국 여자 에페는 2024년 이후 2년 만에 아시아 정상을 되찾았다.

펜싱 여자 에페 대표팀 임태희(왼쪽부터), 이혜인, 송세라, 양승혜가 24일(현지시간) 아시아선수권대회 단체전에서 금메달을 획득한 후 시상식에서 포즈를 취하고 있다. [사진=대한펜싱협회]

대표팀은 대만을 45-28로 완파하며 기세를 올렸다. 준결승에서도 카자흐스탄을 45-29로 제압했다. 중국과 결승전은 피 말리는 접전 끝에 1점 차의 짜릿한 신승을 거뒀다. 같은 날 출격한 남자 플뢰레 대표팀도 메달 획득에 성공했다.

이번 대회에서 한국 펜싱은 국내 행정 마비라는 초대형 악재가 대표팀을 덮쳤다. 대한펜싱협회가 입주한 서울 올림픽공원 핸드볼경기장이 '6·3 지방선거 투표용지 부족 사태' 규탄 시위로 봉쇄됐다. 선수들의 분신과도 같은 개인 장비와 펜싱 블레이드를 경기장 밖으로 반출하지 못한 점이었다. 선수들은 급한 대로 소속팀 등에서 각자 장비를 조달해 대회장으로 향했다. 협회 역시 각종 비용 송금 등에 난항을 겪으며 선수단을 긴장하게 했다.

한국은 악조건을 딛고 이번 대회를 금메달 4개, 은메달 1개, 동메달 7개로 마쳤다. 일본(금 6·은 5·동 4)에 이어 종합 2위다. 비록 종합 우승은 놓쳤지만 출전 선수 전원이 메달을 목에 거는 대기록을 썼다. 대표팀은 다음 달 홍콩 세계선수권과 9월 아이치·나고야 아시안게임을 향해 다시 칼끝을 겨눈다.

psoq1337@newspim.com