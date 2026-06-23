'행정 마비' 악재 뚫고...한국 펜싱, 亞선수권 남자 사브르 단체 정상

결승서 숙적 일본에 45-29 완파...오상욱 개인·단체 2관왕

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 펜싱 남자 사브르 대표팀이 아시아선수권대회에서 2년 만에 단체전 정상을 탈환했다. 오상욱, 박상원, 도경동, 황희근으로 구성된 대표팀은 22일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 대회 단체전 결승에서 숙적 일본을 45-29로 완파하고 우승을 차지했다. 지난해 일본에 밀려 준우승에 그쳤던 한국은 이번 대승으로 아시아 최강의 자리를 다시 확인했다.

우승의 중심에는 돌아온 에이스 오상욱(30)이 있었다. 파리 올림픽 직후 1년간 태극마크를 내려놓았던 오상욱은 고질적인 허리 디스크 통증을 이겨내고 진천선수촌에 복귀했다. 지난 19일 개인전 우승에 이어 단체전까지 석권하며 대회 2관왕에 올랐다. 오상욱은 결승전 세 차례 라운드에 나서 15점을 찌르는 동안 단 5점만 내주는 극강의 경기력으로 피스트를 지배했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남자 사브르 대표팀의 박상원(왼쪽부터), 오상욱, 원우영 코치, 황희근, 도경동. [사진=대한펜싱협회] 2026.06.23 psoq1337@newspim.com

원우영 코치가 이끄는 대표팀의 경기 운영은 완벽했다. 16강을 부전승으로 통과한 뒤 8강에서 사우디아라비아를 45-24, 준결승에서 카자흐스탄을 45-34로 제압했다. 일본과의 결승전에서는 한때 역전을 허용하기도 했으나 박상원의 활약으로 15-12 재역전에 성공했다. 이후 도경동과 오상욱이 격차를 벌렸고 마지막 주자로 나선 오상욱이 일본의 고쿠보 마오를 5-1로 압도하며 16점 차 대승을 완성했다.

이번 우승은 최악의 행정 마비 악재를 뚫고 나온 투혼의 결과물이다. 현재 대한펜싱협회 사무실이 있는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시위로 인해 19일째 봉쇄된 상태다. 제대로 된 장비 지원조차 받지 못하는 열악한 환경 속에서도 대표팀은 강인한 정신력으로 인도 뉴델리에 애국가를 울렸다. 현재 한국은 금메달 2개, 은메달 1개, 동메달 5개로 종합 2위를 달리고 있다. 같은 날 열린 여자 플뢰레 단체전(박지희, 심소은, 모별이, 이세주)도 동메달을 추가하며 힘을 보탰다.

세대교체 속에서 완벽한 신구 조화를 선보인 남자 사브르 대표팀은 이제 아시아게임으로 시선을 돌린다. 이번 우승으로 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임에서 1번 시드를 확보했다. 아시아 무대에서 확실한 자신감을 충전한 '뉴 어펜져스'는 아시안게임 4회 연속 단체전 우승이라는 대기록을 향해 다시 칼끝을 겨눈다.

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