도민 200명과 머리 맞댄 신용한…"정책은 현장에서, 민선9기 함께 설계"

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창업·AI·돌봄·균형발전까지 정책 제안 봇물

"도민이 만드는 충북 대전환"…참여형 도정

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = "정책은 도민의 삶에서 출발해야 한다"

신용한 충북도지사 당선인이 민선 9기 도정의 밑그림을 '현장'에서 그리기 시작했다.

신용한(가운데) 충북지사 당선인이 25일 도민과 함께하는 타운홀 미팅을 주재하고 있다.[사진=충북지사 인수위] 2026.06.25 baek3413@newspim.com

행정이 아닌 도민이 정책의 출발점이 되는, 이른바 '참여형 도정' 실험이다.

충북도지사직 인수위원회는 25일 충북도의회 다목적 강당에서 신 당선인과 도민 200여 명이 참석한 가운데 '정책 타운홀 미팅'을 열었다고 밝혔다.

도정의 우선순위를 도민이 직접 제안하고 토론하는 방식이다. 이날 회의장은 건의 수준을 넘어선 '정책 경쟁장'에 가까웠다.

창업특별도 조성을 통한 기업 유치, 청년 일자리 확대, 제조업의 인공지능(AI) 전환, 스마트 농축산업 육성 등 산업 전략이 잇따라 제시됐다.

복지 분야에서는 출산·돌봄 부담 완화와 장애인 이동권 보장, 공공의료 강화, 정신건강 지원체계 구축이 핵심 과제로 떠올랐다. 문화·관광 분야에서도 지역 특색을 살린 콘텐츠 개발과 생활체육 인프라 확충 요구가 이어졌다.

참석자들은 원탁별 토론을 통해 우선 과제를 추려 정책제안서를 작성했고 대표 토론자들이 이를 신 당선인에게 직접 전달했다. 약 1시간 동안 진행된 토론은 질문과 답변이 이어지는 '즉석 정책 검증'의 성격도 띠었다.

도민과 함께하는 타운홀 미팅.[사진=충북지사 인수위] 2026.06.25 baek3413@newspim.com

한 참가자가 "행정 접근성을 높이기 위해 충북형 챗봇이 필요하다"고 제안하자 신 당선인은 "인수위와 관련 부서에서 이미 논의 중"이라며 즉각적인 검토 의사를 밝혔다.

특히 창업, 미래산업, 청년 정착, 교통 인프라, 복지 사각지대 해소 등 여러 분야에서 공통적으로 제기된 과제에 대해 그는 "충북 대전환의 핵심 축이 될 것"이라고 했다.

신 당선인은 "오늘은 정책을 설명하는 자리가 아니라 도민이 미래를 설계한 자리"라며 "가장 현실적이고 강력한 정책은 현장에서 나온다"고 강조했다. 이어 "민선 9기 도정은 책상이 아니라 현장에서 출발하겠다"고 했다.

인수위는 이날 제안된 내용을 분석해 공약 실행계획과 도정 과제에 반영하고 권역별·분야별 토론을 정례화해 도민 참여를 제도화할 방침이다. 행사 말미에는 도민 대표들이 정책 제안서를 전달하는 퍼포먼스가 진행됐다.

baek3413@newspim.com