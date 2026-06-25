의왕시, 6·25전쟁 제76주년 행사 개최

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김성제 시장 "우리가 누리는 자유와 평화는 영웅들의 고귀한 희생과 헌신 덕분"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 25일 시청 대회의실에서 '영웅이 지켜낸 대한민국, 세계 속에 빛나다'라는 표어 아래 6·25전쟁 제76주년 행사를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

6.25전쟁 제76주년 행사_김성제 시장 기념사. [사진=의왕시]

시에 따르면 이번 행사에는 정무권 6·25참전유공자회 의왕시지회장을 포함해 각 보훈단체장과 참전유공자, 보훈가족, 김성제 의왕시장, 김학기 시의회 의장, 시의원, 유관기관 관계자 등 200여 명이 참석해 자리를 함께했다.

기념식은 ▲국민의례▲헌정 공연▲유공자 표창▲지회장 회고사▲시장 기념사▲기념 영상물 상영▲감사 공연▲만세삼창 ▲6·25의 노래 제창 순으로 진행됐다.

6.25전쟁 제76주년 행사. [사진=의왕시]

특히 이날 행사에서는 나라를 위해 헌신하고 지역사회에 기여한 모범 유공자 9명에게 의왕시장 표창이 수여되며 참전유공자들의 숭고한 희생정신과 애국심이 기려졌다.

참석자 전원이 함께한 '만세삼창'과 '6·25의 노래 제창'은 참전유공자들의 헌신을 되새기며 행사에 깊은 감동을 더했다.

6.25전쟁 제76주년 행사_만세삼창. [사진=의왕시]

정무권 회장은 회고사를 통해 "참전유공자들이 6·25전쟁에서 보여준 희생정신을 잊지 않기를 바란다"며 "국가를 위해 헌신한 이들의 숭고한 나라사랑 정신이 후손들에게 전해지기를 희망한다"고 말했다.

김성제 시장은 "현재 우리가 누리는 자유와 평화는 영웅들의 고귀한 희생과 헌신 덕분"이라며 "참전유공자와 보훈가족에 대한 예우에 소홀함이 없도록 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

6.25전쟁 제76주년 행사_유공자 표창 수여. [사진=의왕시]

의왕시는 참전유공자와 국가유공자들의 숭고한 희생정신을 기리고 보훈가족의 자긍심을 높이기 위해 다양한 보훈 정책을 추진할 계획이다. 이는 국가유공자 수당 지원 확대, 보훈단체 운영 활성화, 맞춤형 복지 서비스 제공 등의 실질적인 복지 증진 노력을 지속하는 방향이다.

1141world@newspim.com