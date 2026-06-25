인천도시공사, 500억 규모 지속가능연계채권 발행…지방공사 중 처음

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인천도시공사 사옥 [사진=인천도시공사]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시 산하 인천도시공사(iH)가 지방공사 최초로 지속가능 연계 채권(SLB) 발행을 추진한다. SLB는 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 목표 달성 여부에 따라 금리나 조건이 조정되는 금융 상품으로 2022년 9월 도입됐다.

iH는 인천 구월2공공주택지구 조성 사업에 필요한 재원을 확보하기 위해 다음달 500억원 규모의 SLB를 발행할 계획이라고 25일 밝혔다.

iH는 이날 서울 여의도 글래드호텔에서 SLB 발행을 위한 채권 입찰 관계자 간담회를 열었다.

iH는 이번 SLB의 핵심성과지표(KPI)로 '적정가격·양질의 공공주택 공급'을 설정하고 올해부터 2028년까지 공공주택 누적 공급량 1만1000가구 이상을 지속가능성과목표(SPT)로 제시했다.

이번 iH의 SLB는 목표 미달성 시 투자자에게 평가일 이후 만기까지 적용되는 금리에 0.25%를 추가 지급하고 주택개량 사업을 수행하는 비영리단체에 채권 발행총액의 0.2%를 지원토록 했다.

류윤기 iH 사장은 "SLB 발행을 통해 투자자 유인을 확대하고 비영리단체의 주택개량 활동을 지원함으로써 사회적 가치 창출에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

hjk01@newspim.com