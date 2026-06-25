안동병원 소화기내과 '2026년 아시아·태평양 최고 전문병원' 선정

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뉴스위크·스타티스타 공동 발표...소화기내과 분야 국제 경쟁력 입증

국내 TOP10 진입...비수도권 병원 유일 선정

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 안동의 안동의료재단 안동병원 소화기내과가 '2026년 아시아·태평양 최고 전문병원'으로 선정됐다.

25일 안동병원에 따르면 안동병원 소화기내과가 미국 시사 주간지 뉴스위크와 글로벌 시장조사기관 스타티스타가 함께 발표한 '2026 아시아·태평양 최고 전문병원(Asia-Pacific Best Specialized Hospitals 2026)' 소화기내과 분야에 선정됐다.

경북 안동의 안동의료재단 안동병원 소화기내과가 '2026년 아시아·태평양 최고 전문병원'으로 선정됐다. 사진은 소화기내과 전효근 과장의 ERCP.[사진=안동병원]2026.06.25 nulcheon@newspim.com

'아시아·태평양 최고 전문병원'은 한국을 비롯한 아시아·태평양 11개 국가를 대상으로 의료 전문가 평가와 의료 품질 지표 등을 종합적으로 반영해 선정하는 권위 있는 전문병원 평가다.

안동병원 소화기내과는 이번 평가에서 아시아·태평양 73위에 올라 국내 TOP 10에 진입했으며, 비수도권 병원으로는 유일하게 이름을 올려 지역 의료의 우수성과 경쟁력을 국제적으로 인정받았다.

이번 성과는 안동병원이 지속적으로 추진해 온 소화기 진료 역량 강화의 결실로 평가된다.

안동병원은 내시경센터와 연계된 ERCP(내시경 역행성 담췌관조영술) 전용 투시 촬영실을 구축해 담도·췌장 질환의 진단부터 시술까지 원스톱으로 제공하는 진료 환경을 갖췄다.

또 위·대장 내시경 용종 절제술과 내시경 점막하 박리술(ESD)을 통한 조기암 치료를 비롯해 소화기암의 조기 진단과 치료, 췌장·담도 질환 등 다양한 전문 진료 역량을 지속적으로 강화해 왔다.

간경화와 간암을 포함한 만성 간 질환 분야에서도 전문적인 진료를 제공하고 있다.

간경화 환자의 합병증 예방과 장기 관리, 간암의 조기 진단과 정밀 영상 평가를 기반으로 한 맞춤형 치료를 시행하고 있다. 특히 영상의학과, 외과, 방사선종양학과 등과의 긴밀한 다학제 협진을 통해 간동맥 화학색전술(TACE), 고주파 열 치료(RFA), 방사선 치료, 전신 항암 및 면역 항암 치료 등 환자 상태에 맞는 최적의 치료 전략을 수립하고 있다.

소화기내과 전효근 과장은 "고난도 내시경 시술부터 간·췌장·담도 질환의 전문 치료까지, 지역에서도 수도권과 같은 수준의 진료를 받을 수 있도록 역량을 꾸준히 강화해 왔다"며 "환자 중심의 정확한 진단과 최적의 치료로 지역민의 건강을 지키는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com