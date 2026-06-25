시흥시, 6·25전쟁 제76주년 기념행사 진행...호국영령 희생 기려

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 25일 웨이브엠호텔 웨스트 컨벤션홀에서 6·25전쟁 제76주년 기념행사를 진행하며 참전유공자와 호국영령의 희생을 기렸다고 밝혔다.

25일 거북섬 웨이브엠호텔에서 열린 6.25전쟁 기념행사에서 임병택 시장을 비롯한 참전유공자들이 호국영령의 희생을 기리고 있다. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 행사는 6·25전쟁의 역사적 의미를 되새기고 나라를 위해 헌신한 참전유공자와 보훈가족에게 감사의 뜻을 전하기 위해 기획됐다.

행사에는 임병택 시흥시장을 비롯해 오인열 시흥시의회 의장, 국회의원, 도·시의원, 6·25 참전유공자, 보훈가족, 보훈단체장 등 200여 명이 참여했다.

식전 공연을 시작으로 국민의례, 유공자 표창, 기념사, 6·25 전쟁 회고담, 안보결의문 낭독, 6·25 노래 제창 등으로 행사가 진행됐다. 참석자들은 전쟁의 아픔과 희생을 되새기며 평화의 중요성을 다시금 확인했다.

행사장에서는 문화예술 재능기부단체 '시흥나빛'과 협력해 준비한 '6·25 참전용사 수채화 초상전'이 운영돼 참전유공자들의 숭고한 헌신을 기리는 의미를 더했다.

임병택 시장이 기념사를 낭독하고 있다. [사진=시흥시]

이필준 6·25 참전유공자회 시흥시지회장은 "참전용사들의 희생이 있었기에 오늘의 대한민국이 있다"며 "그 숭고한 정신이 다음 세대에도 이어지길 바란다"고 말했다.

임병택 시흥시장은 "오늘의 평화와 일상은 참전유공자들의 헌신 위에 세워진 것"이라며 "시에서는 보훈대상자에 대한 예우와 지원을 지속적으로 강화할 예정"이라고 밝혔다.

1141world@newspim.com