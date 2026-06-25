그린플러스, 충남 예산에 딸기 스마트팜 62억원 수주

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트팜 전문기업 그린플러스가 충남 예산군 삽교읍 일대에 2.5ha 규모의 딸기 스마트팜 구축 사업을 수주했다고 25일 밝혔다. 계약금액은 62억원이다.

회사에 따르면 이번 사업은 충남형 스마트팜 복합단지 조성사업의 일환으로 추진된다. 충남도의 미래농업 경쟁력 강화와 지역 농업 고도화를 목표로 하며, 지역 특화 고부가가치 작물 재배와 농업인 소득 안정화에 기여할 것으로 예상된다.

이번 수주는 그린플러스가 현재 시공 중인 부여, 보령, 논산 지역 스마트팜 사업에 이어 충남지역에서 확보한 5번째 계약이다. 회사는 2025년부터 충남지역 내 스마트팜 시공을 본격화하고 있으며, 충남도의 미래농업 전략에 맞춰 지역 내 공급 확대를 진행 중이다.

그린플러스 로고. [사진=그린플러스]

최근 이상기후로 인한 농작물 피해가 증가하면서 안정적인 생산 기반을 갖춘 스마트팜의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 기후 변화에 대응 가능한 첨단 재배시설 구축 수요도 지속적으로 확대되고 있다.

그린플러스 관계자는 "이번 수주는 축적한 스마트팜 시공 기술력과 지역 농업 발전에 대한 신뢰를 입증하는 사업"이라며 "지역 특화 고부가가치 작물 재배와 농업인 소득 안정화에 기여할 수 있도록 최고 품질의 스마트팜 시설을 구축하겠다"고 말했다. 회사는 하반기 공공 스마트팜 시장에서 추가 수주를 기대하고 있다.

nylee54@newspim.com