LSK아이로봇, 영국 버밍엄대와 로봇 AI 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 LSK아이로봇이 자회사 원터치에이아이와 함께 영국 버밍엄대학교와 로봇 인공지능(AI) 및 산업용 비전 AI 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 원터치에이아이는 산업용 비전 AI와 로봇 인식 기술을 기반으로 제조·검사 자동화 분야 사업을 전개 중이다. 양측은 산업용 로봇의 시각 기반 인식 및 조작 기술, 사람과 로봇의 협업 환경에서 활용 가능한 안전 상호작용 기술, 비정형 물체 파지 및 조작을 위한 멀티모달 AI 기술, 산업 현장 적용을 위한 경량화·실시간 로봇 AI 모델 개발 등을 공동으로 추진한다.

또한 공동 연구개발(R&D), 기술 검증(PoC), 국제 공동 과제 발굴, 글로벌 기술 네트워크 구축 등으로 협력 범위를 넓혀나갈 예정이다.

LSK아이로봇 로고. [사진=LSK아이로봇]

버밍엄대학교 컴퓨터과학과 장형진 부교수는 Human-Centred Visual Learning Lab을 이끌고 있으며, 로봇 비전, 물체 조작, 손-물체 상호작용, 자세 및 시선 추정, 비정형 물체 파지, 저조도 환경 인식 등 산업용 로봇의 핵심 기술 관련 연구 성과를 보유하고 있다.

LSK아이로봇 관계자는 "이번 협력이 산업 현장에 적용 가능한 로봇 비전 AI 기술 경쟁력 강화와 함께 제조·검사·물류 분야에서 활용 가능한 지능형 로봇 솔루션 개발 기반을 확보하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

한편 LSK아이로봇은 최근 사명 변경을 통해 AI 및 로봇 중심 기업으로의 전환을 추진 중이다. 원터치에이아이를 중심으로 산업용 비전 AI, 로봇 인식, 자동화 솔루션 분야 역량을 확대하고 있으며, 이번 협력을 통해 글로벌 수준의 로봇 AI 기술 확보에 속도를 낼 계획이다.

nylee54@newspim.com