보험연수원, 자체 개발 AI 교육솔루션 대학 교육에 적용

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사이버한국외대와 AI 기반 교육협력 업무협약 체결

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 보험연수원은 지난 24일 사이버한국외국어대학교와 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) 기술을 대학 외국어 교육 플랫폼에 적용하기 위한 'AI 기반 교육협력 업무협약'을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 보험연수원이 개발해 온 생성형 AI 기반 교육 솔루션을 대학 학습 현장에 적용해 효과성을 실증하는 첫 사례다.

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 2021.08.04 tack@newspim.com

협약식은 사이버한국외대 본관에서 진행됐으며 하태경 보험연수원장과 문휘창 사이버한국외대 총장, 김병철 학장 등 양 기관 관계자들이 참석했다. 양 기관은 AI 기반 교육과 디지털 학습 콘텐츠 분야에서 협력 체계를 구축하기로 했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 AI 기반 외국어 교육 및 실습형 학습 콘텐츠 개발·운영, 글로벌 역량 강화와 실무형 커뮤니케이션 교육 프로그램 협력, 교육 콘텐츠 및 학습 플랫폼 관련 정보 교류, 교육·연구·산학협력 활성화 등을 추진한다.

사이버한국외대는 협약 추진 과정에서 실제 외국어 강의 교안을 활용한 기술 테스트를 진행했다. 이를 통해 보험연수원이 개발한 1대1 방식의 'AI 외국어 롤플레이'와 'AI 외국어 면접' 솔루션의 교육적 유효성을 확인했다고 설명했다.

양 기관은 향후 공동 기술검증(POC)과 시범사업을 통해 AI 기반 교육 서비스의 효과성을 검증하고, 성과가 확인될 경우 본격적인 사업화도 추진할 계획이다.

보험연수원은 사이버한국외대 외에도 보험업계와 금융권, 교육기관 등을 대상으로 AI 기술 도입 논의를 진행하고 있다. AI 기술 콘텐츠 제휴 및 공급 사업은 조만간 출범하는 AI 신설법인에서 담당할 예정이다.

문휘창 사이버한국외대 총장은 "AI 기술과 외국어 교육이 결합된 새로운 학습 모델을 통해 학생들에게 더 몰입감 있고 실질적인 학습 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "양 기관의 강점을 결합해 미래형 교육 혁신 사례를 만들어 나가겠다"고 말했다.

하태경 보험연수원장은 "이번 업무협약은 연수원의 AI 기술 효과성을 검증하고 다양한 분야에서 활용하는 첫걸음이 될 것"이라며 "교육의 접근성과 효과성을 높여 대학뿐만 아니라 보험·금융·산업 전반에 활용될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com