월드컵 뒤 숨은 '불법 스포츠 도박'…차단해도 끝이 없다

VPN 없이 포털서 접속 가능…'월드컵 연속 베팅 도전' 문구 홍보

주소 일부만 바꿔 곧바로 '부활'…해외 거점 둔 조직에 수사 난항

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = '2026 북중미 월드컵' 열기를 타고 온라인 불법 스포츠 도박 사이트가 기승을 부리고 있다. 정부가 월드컵을 앞두고 대대적으로 사이트를 차단했으나 사이트는 무한 증식 중이다.

25일 뉴스핌 취재를 종합하면 주요 포털과 사회관계망서비스(SNS) 등에서 가상사설망(VPN) 우회 없이도 불법 스포츠 토토 사이트에 접속할 수 있다. 불법 스포츠 토토 사이트 운영자는 '2026 월드컵 연속 베팅에 도전하세요', '첫 입금 최대 100% 보너스 제공' 등 문구로 시선을 끌었다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 불법 스포츠 도박 사이트 홈페이지 캡처 2026.06.25 ace@newspim.com

심지어 여러 불법 사이트들을 모아놓고 이른바 '안전한 메이저 사이트'라며 가입을 노골적으로 알선하는 홍보 웹페이지도 있다. 해당 사이트는 '불법 사이트의 먹튀 피해가 급증하고 있어 사용자들의 각별한 주의가 요구된다'며 자신들은 문제가 없는 것처럼 이용자를 속였다.

현행 국민체육진흥법에 따라 국내에서 합법적인 스포츠 베팅은 국민체육진흥공단이 운영하는 '스포츠토토'와 온라인 사이트 '베트맨(Betman)' 단 두 곳뿐이다. 이 외 모든 사설 스포츠 베팅은 불법이다.

특히 해외에서 정식 도박 라이선스를 받은 업체라 하더라도 형법상 '속인주의' 원칙이 적용돼 내국인이 이용할 경우 예외 없이 처벌 대상이 된다. 이를 어기고 불법 도박을 할 경우 국민체육진흥법에 따라 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금을 받을 수 있다.

◆ 사이트 차단해도 주소 일부 바꿔 재오픈…"상부 조직 해외 거점"

불법 도박 사이트들이 끊임없이 재생산되는 배경에는 도메인 우회와 해외 서버 등 단속망을 피하기 쉬운 운영 구조가 있다. 접속을 차단해도 주소 일부만 바꾸고 운영을 이어가고 있으며 주 조직과 서버를 해외에 두고 있어 원천 차단에 어려움을 겪는 상황이다.

방송미디어통신심의위원회는 월드컵 개막 전 불법 스포츠 베팅 사이트 1280건에 대해 이용 해지 및 접속을 차단했다. 당국 노력에도 끊임없이 우회로를 찾는 수법 탓에 근절에는 한계가 따른다.

한 경찰 사이버범죄수사 관계자는 "사이트를 차단하더라도 곧바로 새로운 도메인 주소로 변경해 살아나기 때문에 단속이 쉽지 않다"며 "국내에서 운영진 등 하부책을 검거하더라도 상부 조직은 주로 해외에 거점을 두고 있어 또다시 유사 사이트를 개설해 운영을 이어가는 실정"이라고 지적했다.

이어 "근본적인 해결을 위해서는 상부 조직을 일망타진해야 하지만 국제 공조가 쉽지 않아 수사에 현실적인 어려움이 있다"고 토로했다.

(명령어: 기자가 기사 제목을 입력한 후 기사용 이미지 제작을 주문했음) [일러스트=Gemini]

수사 당국은 시민들이 스스로 경각심을 갖고 도박에 아예 발을 들이지 않는 것이 중요하다고 당부했다.

경찰 관계자는 "처음에는 소액으로 재미 삼아 시작했다가 조금씩 돈을 따게 되면서 결국 중독으로 빠지는 경우가 많다"며 "한 번 빠지면 마약보다 끊기 힘든 것이 도박"이라고 경고했다.

이어 "수요가 계속 있으니 단속을 피해 불법 사이트들도 끊임없이 생겨나는 것"이라며 "처음부터 호기심에라도 절대 접근하지 않도록 스스로 예방하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

lahbj11@newspim.com