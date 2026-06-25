거제시, 70세 이상 어르신 택시요금 지원…월 3만원 교통카드 도입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

택시와 버스 이용 선택 가능

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시가 고령층 이동권 보장을 위해 택시요금을 지원하는 교통복지 사업을 확대 시행한다.

거제패스 어르신 택시카드 홍보 포스터[사진=거제시] 2026.06.25

시는 다음달 1일부터 70세 이상 어르신을 대상으로 택시 이용 시 월 3만 원을 지원하는 전용 교통카드를 도입한다고 25일 밝혔다.

지원 대상은 거제시에 주소를 둔 1956년 12월 31일 이전 출생자다. 대상자는 기존 '거제패스'를 통한 시내·마을버스 월 20회 무료 이용과 택시 요금 지원 가운데 하나를 선택해 이용할 수 있다.

두 제도는 중복 적용되지 않으며, 기존 버스카드 이용자는 별도 신청 없이 기존 혜택을 유지할 수 있다.

이번 사업은 버스 이용이 어려운 고령층의 이동 편의를 보완하기 위해 마련됐다. 시는 정기적인 택시 이용 수요가 발생하면서 지역 택시업계 수입 증가에도 일정 부분 기여할 것으로 보고 있다.

신청은 6월 29일부터 주소지 면·동 주민센터에서 가능하다. 초기 혼잡을 줄이기 위해 7월 16일까지 약 3주간 생일 끝자리를 기준으로 한 요일제가 운영된다.

카드는 현장에서 즉시 발급되며, 매월 1일 3만 원이 자동 충전된다. 미사용 잔액은 다음 달로 이월되지 않는다. 사용은 'EZL(이즐)' 스티커가 부착된 관내 택시에 한하며 1회 결제 한도는 1만5000원이다. 잔액이 부족할 경우 다른 결제수단과 병행 결제가 가능하다.

news2349@newspim.com