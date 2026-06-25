경기도교육청, 학교 공사 기술지원 혁신…"복잡한 공문서 없앤다"

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7월 1일부터 교육시설통합정보망 기반 '현장 밀착형 컨설팅' 체계 가동

계획부터 준공까지 전 과정 실시간 지원… 업무 간소화·연속성 확보 기대

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 오는 7월 1일부터 교육시설통합정보망을 기반으로 한 '현장 밀착형 컨설팅' 체계를 전격 가동한다고 25일 밝혔다.

경기도교육청이 7월 1일 부터 '현장 밀착형 컨설팅' 체계를 전격 가동한다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

이번 체계 구축은 학교시설사업의 다변화와 저경력 공직자 증가로 인해 기존 공문서 기반의 기술지원 방식이 원활하지 못했다는 교육 현장의 목소리를 적극 반영해 마련됐다.

새로운 시스템이 도입되면 각 학교는 시설공사를 직접 집행할 때 교육시설통합정보망 내 시설행정지원 기능을 활용하게 된다. 게시판 형태의 질의응답 방식을 통해 사업 추진 단계별 필요한 기술지원을 교육지원청 전문가에게 실시간으로 요청할 수 있는 방식이다.

기술지원 범위는 ▲계획단계의 예산 신청 및 사업계획 수립 ▲설계단계의 설계도서 검토 ▲공사단계의 공사감독 지원 ▲준공단계의 준공검사 입회 등 시설공사의 전 과정에 걸쳐 촘촘하게 제공된다.

특히 이번 체계 도입으로 기존의 복잡한 공문 생산과 회신 절차를 전면 폐지한 '공문서 0(제로)'을 실현, 학교 현장의 행정 업무 부담이 획기적으로 줄어들 전망이다.

이와 함께 '문자 자동 알림 서비스'를 도입해 교육지원청의 검토 결과를 실시간으로 확인할 수 있도록 했으며 '컨설팅 데이터'를 축적하는 시스템을 통해 담당자가 변경되더라도 공사 업무의 연속성을 안정적으로 확보할 수 있게 했다.

도교육청 관계자는 "앞으로 기술지원 우수사례 발굴과 유공자 표창 수여 등으로 담당 공직자들의 사기를 진작시키고 학교 현장 지원의 질을 더욱 높여나갈 방침"이라고 밝혔다.

beignn@newspim.com