한국 선박 5척, 호르무즈 해협 통과…13척 남았다

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24일 해협 추가 통과…선원 21명 승선

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라 선박 5척이 호르무즈 해협을 추가로 통과했다. 이제 13척만 남았다.

해양수산부는 "호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용선박 5척이 해협을 통과해 정상 항해 중에 있다"고 25일 밝혔다.

이들 선박에는 우리 선원 총 21명이 승선하고 있으며, 이 중 1척의 목적지는 우리나라이고, 나머지는 다른 나라로 확인됐다.

5척이 해협 외측으로 통과함에 따라, 현재 해협 내측에 대기 중인 우리 선박은 총 13척이 남아있다. 한국인 선원은 국적선박에 54명, 외국선박에 33명, 총 87명이 승선하고 있다(그림 참고).

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.25 dream@newspim.com

현재 수리 중인 1척을 제외한 선박의 경우 유관국 협의와 자체 계획에 따라 본격적으로 통항을 준비 중인 것으로 전해졌다.

정부는 이번 통항을 포함해 우리 선박의 자유롭고 안전한 항행이 조속히 이루어지도록 해수부, 외교부, 재외공관이 원팀이 되어 유관국들과 협의를 지속하고 있다.

해수부 관계자는 "앞으로도 해협 내측에 대기 중인 우리 선박 13척에 대해서도 통항 관련 동향 및 정보 제공을 통해서 선사 자체 운항계획 수립과 향후 안전한 통항을 지원할 방침"이라고 강조했다.

다만 "통항 관련 항로, 선사, 선명 등 선박과 관련한 구체적인 정보는 선원 및 선사의 의견을 반영해 공개할 수 없다"고 설명했다.

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