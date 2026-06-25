[특징주] 마이크론 '어닝 서프라이즈'에 반도체 장비株 동반 상승

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 장비주가 25일 장 초반 일제히 강세를 보이고 있다. 마이크론이 시장 예상치를 웃도는 실적과 함께 인공지능(AI) 메모리 수요 강세가 이어질 것이라는 전망을 내놓으면서 반도체 업황 개선 기대가 커진 영향으로 분석된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 24분 기준 와이제이링크는 전 거래일 대비 14.11% 오른 4650원에 거래되고 있다. 저스템은 9.62% 오른 1만3450원을 기록 중이다.

이외에도 테크윙(8.02%), 기가비스(5.58%), 브이엠(4.82%), 팸텍(4.39%), 한화비전(4.20%), 하나마이크론(4.04%), 테스(3.94%), 성도이엔지(3.71%), 프로이천(3.47%), 씨앤지하이테크(3.25%) 등이 동반 상승하고 있다.

미국 캘리포니아주 새너제이에 있는 마이크론테크놀로지의 사무실 [사진=블룸버그통신]

간밤 마이크론은 2026회계연도 3분기 매출 414억6000만달러를 기록하며 시장 예상치를 웃돌았다. 4분기 매출 가이던스도 490억~510억달러로 제시해 AI 메모리 수요 강세와 업황 개선 기대를 키웠다. 이에 마이크론 주가는 시간외거래에서 12% 이상 급등했고, 글로벌 반도체 업종 전반에도 긍정적인 영향을 미쳤다.

한지영 키움증권 연구원은 "마이크론이 컨퍼런스콜에서 타이트한 메모리 수급이 내년까지 지속될 것이라고 언급한 점은 메모리 업체들의 실적 안정성을 개선할 수 있는 요인"이라며 "한국 등 주요국 증시의 투자심리를 호전시켜줄 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com