50km 달려온 고위험 산모…건양대병원 의료진이 두 생명 살렸다

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충북 청주에서 병원을 찾지 못한 고위험 산모가 대전 건양대병원으로 이송돼 무사히 아이를 출산한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

25일 건양대병원에 따르면 지난달 18일 임신 32주 차 산모 A씨가 갑작스러운 조기 진통을 겪었다. A씨는 청주 지역 의료기관 등에 수용 가능 여부를 문의했지만 전문의 부재 등의 이유로 받아줄 병원을 찾지 못한 것으로 전해졌다.

건양대병원 전경. [사진=건양대병원]

병원 측에 따르면 당시 A씨는 조산 위험이 있는 고위험 산모였고 출생 직후 신생아 집중치료가 필요할 가능성도 큰 상황이었다. 특히 청주에서 병원을 찾지 못한 산모가 장거리 이동 중 태아를 잃은 사건이 발생한 지 얼마 지나지 않은 시점이어서 가족들의 불안도 컸던 것으로 알려졌다.

A씨를 수용한 곳은 청주에서 50km 이상 떨어진 대전 건양대병원 권역응급의료센터였다. 병원 측은 산모와 태아 상태를 응급 상황으로 판단하고 수용을 결정했다.

A씨는 대전 도착 후 곧바로 응급 수술을 받았고 의료진의 대응 끝에 무사히 분만을 마쳤다. 산모와 아이는 치료를 거쳐 건강하게 퇴원한 것으로 전해졌다.

이번 분만에는 산부인과뿐 아니라 소아청소년과와 신생아중환자실 의료진의 협진이 함께 이뤄졌다. 조산 위험이 있는 산모의 분만은 출산 직후 신생아 상태를 살필 수 있는 전문 인력과 신생아중환자실 병상 확보가 중요하다.

건양대병원은 권역응급의료센터와 신생아중환자실, 소아청소년과 협진 체계를 바탕으로 산모와 신생아를 동시에 대응할 수 있었다고 설명했다.

수술을 집도한 김태윤 산부인과 교수는 "의료진으로서 가장 먼저 생각한 것은 눈앞의 산모와 아이를 살리는 일이었다"며 "두 사람 모두 건강하게 퇴원해 다행스럽게 생각한다"고 밝혔다.

gyun507@newspim.com