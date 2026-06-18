건양대병원-국가수리과학연구소 맞손…의료 AI 공동연구 추진

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의료데이터·수리과학 결합해 융합연구 확대

공동 연구과제 발굴·연구 네트워크 구축

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원이 국가수리과학연구소와 의료 인공지능(AI) 및 데이터 기반 연구 협력에 나선다.

건양대병원 의생명연구원은 지난 17일 병원 명곡김희수박사기념홀에서 국가수리과학연구소(NIMS)와 연구협력 네트워크 구축 및 공동연구 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

연구협력 네트워크 구축 및 공동연구 활성화를 위한 업무협약식. [사진=건양대병원] 2026.06.18 gyun507@newspim.com

이번 협약은 양 기관이 보유한 의료데이터와 인공지능, 수리과학 분야 연구 역량을 연계해 융합연구를 확대하고 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약식에는 건양대병원 의생명연구원과 국가수리과학연구소 관계자들이 참석했으며 협약 체결 후 병원 연구시설을 둘러보고 향후 협력 방안에 대한 간담회도 진행했다.

양 기관은 앞으로 ▲의료 AI 및 데이터 기반 연구▲수리과학을 활용한 의료 문제 해결▲공동 연구과제 발굴 및 수행 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

특히 간담회에서는 의료 AI와 수리과학을 접목한 연구 분야를 중심으로 협력 가능성을 논의하고 지속적인 연구 교류를 이어가기로 했다.

김종엽 건양대병원 의생명연구원장은 "의료데이터와 AI 기술, 수리과학을 융합해 새로운 연구 성과를 창출할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "양 기관의 전문성을 활용해 의료 현장에 도움이 되는 연구를 확대해 나가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com