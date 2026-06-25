건강관리協 대전충남, 서구노인복지관서 건강캠페인

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = KH한국건강관리협회 대전충남지부가 지역 어르신들을 대상으로 찾아가는 건강관리 활동에 나섰다.

건협 대전충남지부는 지난 24일 대전 서구노인복지관을 찾아 복지관 이용 어르신들을 대상으로 맞춤형 건강캠페인을 진행했다고 25일 밝혔다.

대전 서구노인복지관에서 어르신 맞춤형 건강캠페인을 하고 있는 모습. [사진=KH한국건강관리협회 대전충남지부] 2026.06.25 gyun507@newspim.com

이날 건협 대전충남지부는 복지관 안에 임시 건강검진 부스를 마련하고 전문 장비를 활용한 건강 측정 서비스를 제공했다.

주요 검사로는 신체 균형과 영양 상태를 확인할 수 있는 체성분 검사와 스트레스 상태를 살피는 뇌파·맥파 검사가 진행됐다. 특히 여름철 기력 저하와 심리적 스트레스 관리가 필요한 어르신들을 중심으로 검사가 이뤄졌다.

검사 이후에는 측정 결과를 토대로 개인별 건강 상담도 함께 진행됐다. 이를 통해 어르신들이 자신의 신체 상태를 보다 쉽게 이해하고 건강한 생활습관을 이어갈 수 있도록 안내했다.

하지훈 건협 대전충남지부 본부장은 "지역 행사와 복지시설, 주요 생활 거점을 직접 찾아가는 건강검진 서비스를 통해 주민 곁에서 함께하는 건강 파트너 역할을 이어가고 있다"며 "앞으로도 어르신을 비롯한 지역 주민의 건강한 삶을 돕기 위한 예방 중심 보건활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com