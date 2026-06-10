건강관리協 대전충남, RFID 스마트 검진 도입

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실시간 동선 관리로 대기시간 단축…검진 서비스 디지털화

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건강검진센터에서 검사실을 찾아다니거나 순서를 기다리는 불편이 크게 줄어들 전망이다.

KH한국건강관리협회 대전충남지부는 검진 고객의 이동 동선을 실시간으로 관리하는 RFID 기반 '스마트동선 시스템'을 도입해 운영에 들어갔다고 10일 밝혔다.

한국건강관리협회 대전충남지부 전경. [사진=한국건강관리협회 대전충남지부]

이번 시스템은 고객이 RFID 태그가 내장된 스마트 팔찌를 착용하면 센터 내 설치된 감지 장비가 위치와 이동 경로를 자동으로 인식하는 방식이다. 기존에는 고객이 종이 차트를 들고 검사실을 직접 찾아가거나 현장에서 대기 순서를 확인해야 했지만 앞으로는 검사실 앞 단말기에 스마트 팔찌를 접촉하는 것만으로 접수가 자동 처리된다.

특히 시스템이 각 검사실의 대기 인원을 실시간으로 분석해 상대적으로 혼잡도가 낮은 곳으로 안내하면서 대기시간을 줄이고 검진 동선을 효율적으로 관리할 수 있게 됐다.

건협 대전충남지부는 이번 시스템 도입으로 특정 검사실에 인원이 몰리는 현상을 줄이고 전체 검진 소요 시간도 단축될 것으로 기대하고 있다. 의료진 입장에서도 수기 접수와 대기자 관리 업무가 줄어들어 검진과 상담 등 본연의 의료서비스에 더욱 집중할 수 있을 것으로 전망된다.

또 접수 과정에서 발생할 수 있는 착오를 최소화해 검진 정확성과 서비스 품질 향상에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

하지훈 건협 대전충남지부 본부장은 "RFID 기반 스마트동선 시스템은 보다 편리하고 효율적인 검진 환경을 구축하기 위한 디지털 전환의 일환"이라며 "앞으로도 지역 주민들이 더욱 쾌적한 환경에서 건강검진을 받을 수 있도록 스마트 헬스케어 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 건협 대전충남지부는 건강검진 서비스 외에도 근로자 심층건강진단 지원사업과 체성분·스트레스 검사 등 다양한 지역사회 건강증진 사업을 추진하고 있다.

gyun507@newspim.com