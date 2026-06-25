경찰, '정치자금법 위반' 전광훈 목사·사랑제일교회 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 25일 전광훈 목사 불법 정치자금 의혹 관련 사랑제일교회를 압수수색했다
- 선관위는 지난해 말 전광훈 목사 등 6명을 정치자금법 위반과 횡령·배임 혐의로 고발했다
- 사랑제일교회가 자유통일당에 102억원을 빌려주고 사실상 미상환해 불법 정치자금으로 판단했다
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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사 불법 정치자금 수수 의혹과 관련해 강제수사에 나섰다.
25일 경찰에 따르면 서울경찰청 반부패수사대는 이날 오전 8시부터 서울 성북구 사랑제일교회 등을 압수수색 중이다.
앞서 지난해 말 중앙선거관리위원회(선관위)는 전 목사와 자유통일당 전 대표 등 6명을 정치자금법 위반과 업무상 횡령·배임 혐의로 고발했다. 자유통일당은 전 목사를 주축으로 만들어진 정당으로 사랑제일교회가 기반이다.
선관위는 자유통일당이 2020년부터 지난해 상반기까지 사랑제일교회로부터 금전대차 계약 형식으로 총 31차례에 걸쳐 102억원 상당을 빌린 뒤 이자나 원금을 사실상 갚지 않았다고 봤다.
선관위는 금전대차 계약 형식이나 실질적으로 사랑제일교회가 자유통일당에 제공한 불법 정치자금으로 판단했다. 현행 정치자금법은 국내외 법인이나 단체의 정치자금 기부를 금지하고 있다.
ace@newspim.com