도이치 모터스, 대치 전시장 리뉴얼 오픈

AI 핵심 요약beta
- 도이치 모터스가 25일 서울 대치 BMW 전시장을 새단장해 문을 열었다.
- 새 전시장은 리테일 넥스트 콘셉트를 적용해 최신 BMW 9대를 한눈에 볼 수 있게 했다.
- 여유로운 상담 공간과 핸드오버 존을 갖추고 강남 핵심 상권에서 연중무휴로 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 그룹 코리아의 공식 딜러사 도이치 모터스는 서울 강남구 대치동의 BMW 대치 전시장을 새롭게 단장해 문을 열었다고 25일 밝혔다.
지상 2층, 연면적 766.3㎡ 규모의 전시장은 BMW 그룹의 최신 전시 공간 콘셉트인 '리테일 넥스트'를 적용했다. 고객 동선과 차량 특성을 고려한 설계로 편의성을 높였다.
전시장에는 BMW 7시리즈 등 럭셔리 클래스 모델과 고성능 M 모델, 순수전기 모델 등 최신 BMW 모델 9대가 전시된다. 고객이 BMW의 제품 라인업을 한눈에 경험할 수 있도록 구성했다.
고객 상담 공간은 여유로운 규모로 설계됐으며, 디지털 기반 응대 환경을 갖췄다. 신차 출고 고객을 위한 전용 '핸드 오버 존'도 마련해 출고 경험을 강화했다.
전시장은 강남권 핵심 상권에 위치하며, 업무지구와 학원가 인근에 자리해 다양한 고객층이 접근하기 용이하다. 영업시간은 오전 9시부터 오후 8시까지 연중무휴로 운영된다.
y2kid@newspim.com