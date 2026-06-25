대한항공 스카이패스, '국가서비스대상' 4년 연속 수상

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한항공의 멤버십 프로그램 스카이패스가 '2026 국가서비스대상' 항공 멤버십 부문 대상을 수상했다고 25일 밝혔다. 산업정책연구원이 주최하고 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 동아일보, 서울과학종합대학원이 후원한 시상식은 지난 24일 서울 서초구 엘타워에서 열렸다.

스카이패스는 2023년부터 4년 연속 이 상을 받았다. 우수회원 등급별 서비스, 다양한 마일리지 사용처 확보, 마일리지 복합 결제 서비스 등이 평가 대상이었다.

스카이패스 국가서비스대상 [사진=대한항공]

올해 시행 42주년을 맞은 스카이패스는 회원들이 대한항공과 제휴사 이용으로 마일리지를 적립하고 등급을 받는 구조다. 우수회원들은 대한항공과 항공사 동맹 스카이팀 항공사의 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

적립한 마일리지는 항공권 구매, 라운지 이용, 호텔 예약, 상품 구매 등에 사용 가능하다. 대한항공은 보너스 항공권 구매 시 마일리지 할인을 제공하는 '보너스 핫픽', 일반 항공권 구매 시 운임의 일부를 마일리지로 지불하는 '캐시 앤 마일즈' 등의 서비스를 운영 중이다. 마일리지 몰에서는 대한항공 굿즈를 마일리지로 구매할 수 있다.

6월 기준 마일리지 적립 제휴처는 81곳, 사용 제휴처는 35곳이다. 대한항공은 회원번호 여러 개 보유자나 장기간 연락처를 변경하지 않은 고객들을 위해 '숨은 마일리지 찾기' 메뉴를 상시 운영하고 있다.

yuniya@newspim.com