최은옥 차관, 전문대 총장 세미나 참석해 역할 확대 강조

AI 핵심 요약beta
- 최은옥 교육부 차관이 25일 부산에서 전문대 총장세미나에 참석했다.
- 세미나에서 AI·디지털 전환 시대 전문대 교육 변화와 대응 전략을 논의했다.
- 최 차관은 전문대가 지역 인재·평생직업교육 중추기관으로 성장하도록 적극 지원하겠다고 밝혔다.
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평생직업교육 확대 통해 지역 생태계 강화
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최은옥 교육부 차관이 25일 부산 파크 하얏트 호텔에서 개최되는 '2026년 한국전문대학교육협의회 하계 총장세미나'에 참석한다.
이번 세미나는 한국전문대학교육협의회 주최하고 전국 전문대학 총장들이 참석해 인공지능(AI)과 디지털 전환 시대에 따른 교육 변화와 전문대학의 대응 전략을 논의하기 위해 마련됐다.
최 차관은 개회식 축사를 통해 전문대학이 지역과 산업 현장에 가장 밀접한 고등직업교육기관으로서 전문기술인재와 현장실무 인재 양성에 중요한 역할을 해왔음을 강조한다.
이어 학령기 학생뿐 아니라 성인학습자와 재직자까지 포괄하는 열린 평생직업교육기관으로 기능을 확대하고 지역에 정착하는 인재 양성에 더욱 힘써 줄 것을 당부할 예정이다.
최 차관은 "전문대학은 전문기술인재를 길러 온 고등직업교육의 핵심 기관"이라며 "AI·디지털 전환 시대에 산업 변화와 지역 수요에 신속히 대응하고 지역 인재 양성의 중추기관이자 평생직업교육기관으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com