최은옥 교육부 차관, 미래교육 차담회 개최...청년 취업 지원 강화 논의

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산업 연계 교육·현장 중심 훈련 필요성 강조

부트캠프·계약학과 등 기반해 지원 확대 모색

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최은옥 교육부 차관은 19일 한국교육시설안전원에서 '청년 대상 실질적 취업 지원 강화 방안 모색'을 주제로 제7차 미래교육 차담회를 연다.

이번 차담회는 인공지능(AI) 대전환 시대에 대응해 청년 고용을 유지하고 확대하기 위해 대학 등 교육기관의 교육과정을 산업 현장과 긴밀히 연계하고 현장 중심의 교육훈련을 강화해야 한다는 인식을 바탕으로 마련됐다.

최은옥 교육부 차관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 인공지능(AI) 인재양성 추진단 회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

교육부는 그간 첨단산업 인재양성 부트캠프, 계약학과, 직업계고 맞춤형 교육 등을 추진하며 산업 수요에 부합하는 교육과정 운영을 지속해 왔다.

아울러 청년들이 안정적으로 노동시장에 진입할 수 있도록 국가 차원의 추가 지원 방안도 함께 모색할 계획이다.

이번 차담회에는 첨단산업 인재양성 부트캠프 참여 기업 및 대학 관계자, 계약학과 교수진, 직업계고 교장과 교감 등 다양한 현장 전문가들이 참석한다.

참석자들은 청년들이 미래 산업에서 요구되는 역량을 갖출 수 있도록 하는 교육 방안과 제도 개선 방향 등에 대해 폭넓게 의견을 교환할 예정이다.

최 차관은 "빠르게 변화하는 인공지능(AI) 대전환 시대를 맞아 학생들에게 산업계 수요 기반의 우수한 교육과정을 확대 제공해야 한다"며 "교육부는 청년들이 미래 산업에 필요한 역량을 기르고 이를 취업으로 연결할 수 있도록 진로 설계부터 취업 준비, 채용에 이르기까지 다각적인 지원 방안을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com