GS그룹, 음식물 폐기류 '새 흐름' 찾는다…'GS 플로우데이' 개최

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수거부터 바이오가스·SAF 원료·화학소재 활용까지…협업 가능성 논의

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = GS그룹은 ㈜GS와 GS벤처스, 그린테크얼라이언스(GTA)가 공동 주최한 'GS F.L.O.W Day(플로우 데이)'를 지난 24일 서울 강남구 GS타워에서 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 음식물류 폐기물 자원화 밸류체인 전반의 기술과 사업 기회를 공유하고, 협업 가능성을 논의하기 위해 마련됐다. 그린테크얼라이언스는 기후테크 스타트업 생태계 활성화를 위해 설립된 기후에너지환경부 산하 협회다.

음식물류 폐기물은 수분이 많고 부패가 쉬워 처리 부담이 큰 폐기물로 여겨져 왔지만, 최근에는 바이오가스와 지속가능항공유(SAF) 원료, 바이오플라스틱 등 화학소재로 활용 가능한 자원으로 주목받고 있다.

GS가 24일 서울 강남구 GS타워에서 개최한 오픈이노베이션 행사 'GS F.L.O.W Day'에서 주요 연사들이 기념사진을 촬영하고 있다. (왼쪽부터) D3 오승현 팀장, 리코 김형건 COO, 기후에너지환경부 이계곤 사무관, 홍보에너지 윤종환 상무, 리코 김근호 대표, 트리플W 탈 샤피라(Tal Shapira) CEO, 리피드 이충호 대표, 인비저닝파트너스 박인원 이사 [사진=GS]

정부도 음식물류 폐기물 등 유기성 폐자원의 자원화를 추진하고 있다. 기후에너지환경부는 이날 유기성 폐자원을 바이오가스로 전환해 자원순환 체계를 강화하는 정책 방향을 공유했다. 바이오가스는 전기와 도시가스를 만드는 데 활용할 수 있다.

GS는 음식물류 폐기물 자원화 관련 기술을 가진 국내외 스타트업에 선제적으로 투자해왔다. 폐기물 수거 관리 솔루션을 운영하는 '리코', 음식물류 폐기물에서 젖산을 추출해 플라스틱, 세정제, 화장품 등의 원료로 활용하는 '트리플W', 바이오가스화 시설의 생산성을 높이기 위한 솔루션을 제공하는 '알케미카' 등이 GS의 포트폴리오사다.

허준녕 ㈜GS 미래사업팀장(부사장)은 "음식물류 폐기물은 기술과 결합하면 바이오가스, SAF 원료, 화학소재 등 다양한 고부가가치 자원으로 전환될 수 있다"며 "배출·수거·처리·전환·활용에 이르는 밸류체인이 끊김없이 연결될 때 비로소 완전한 자원이 될 수 있다"고 말했다.



tack@newspim.com