GS, K-뉴딜 아카데미 참여…AI 실전 역량 갖춘 청년 인재 양성

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = GS그룹이 고용노동부와 산업통상부가 주관하는 인재 양성 프로젝트 'K-뉴딜 아카데미'에 참여해 인공지능(AI) 실전 역량을 갖춘 청년 인재 양성에 나선다. GS는 청년 교육 프로그램 '52g 리부트 캠프'를 오는 7월부터 운영한다고 15일 밝혔다.

52g 리부트 캠프는 취업 준비와 구직에 어려움을 겪는 청년을 대상으로 하는 실습 중심 교육 프로그램이다. 서울과 여수 지역에서 총 120명의 청년을 모집해 520시간의 교육을 제공한다. 청년 인재의 AI 실무역량을 키우고, 산업 현장에서 요구되는 문제 해결 역량을 갖추도록 지원하는 것이 목표다.

GS 임직원들이 지난해 9월 8~9일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 '제4회 GS그룹 해커톤'에 참가하고 있다. [사진=GS]

참가자들은 AI 도구 활용, 문제 정의, 데이터 분석, 프로젝트 설계 등 단계별 실습 과정을 거쳐 실제 프로젝트 성과물을 산출하게 된다. 이를 통해 단순한 기술 습득을 넘어 산업 현장의 문제를 이해하고, 해결 방안을 구체화하는 실무 경험을 쌓을 수 있다.

특히 GS 자체 AI 플랫폼인 'MISO'(미소)를 활용한 실습 환경을 제공해 참가자들이 직접 프로토타입을 제작해 보는 맞춤형 학습을 제공할 예정이다. 캐럿글로벌은 교육과정 설계와 학습 운영을 맡아 프로그램의 완성도를 높인다.

GS 관계자는 "GS는 그간 쌓아온 현장 중심 AX 노하우를 기반으로, 'K-뉴딜 아카데미'에 참여해 취업 준비와 구직에 어려움을 겪는 청년들이 자신감을 회복하고, 새로운 가능성을 발견할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

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