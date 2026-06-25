청주 단재로 '바람길 연결숲' 조성 완료

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16억 투입…도심 공기 흐름 개선·열섬 완화 기대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 도심 열섬 현상과 미세먼지 저감 등을 위해 추진 중인 '도시바람길숲' 사업의 일환으로 상당구 단재로 일대에 연결형 녹지축을 구축했다.

도로변을 따라 끊겼던 녹지를 잇고 보행·휴식 공간을 함께 마련해 도심 환경 개선 효과를 노린 조치다.

단재로 연결숲 준공. [사진=청주시] 2026.06.25 baek3413@newspim.com

청주시는 상당구 방서동 단재로 일원 1.9ha 구간에 '단재로 연결숲' 조성을 완료했다고 25일 밝혔다. 총 16억원을 투입해 다양한 수목 식재와 함께 보행로 및 휴식공간이 조성됐다.

이번 연결숲은 도로변 녹지축을 보강해 외곽의 신선한 공기가 도심으로 유입되도록 유도하는 데 초점을 맞췄다. 도시바람길숲 조성 사업은 2024년부터 2027년까지 총 200억원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)을 들여 추진하는 중장기 사업이다.

외곽 산림을 활용한 '바람생성숲', 도심 공원·녹지에 조성되는 '디딤·확산숲', 이를 연결하는 '연결숲'으로 체계를 구축한다. 시는 2024년 기본 및 실시 설계를 마쳤으며 2025년에는 방서수변공원과 월운천 일대 6.4ha에 1차 사업을 완료했다.

올해는 대농근린공원, 무심동로, 단재로, 월운천수변공원, 생명누리공원, 농업기술센터 일원 등에서 2차 사업을 진행 중이다.

시 관계자는 "단재로 연결숲은 단순한 녹지 조성을 넘어 도시 기후 대응 기반을 강화하는 사업"이라며 "시민이 체감할 수 있는 환경 개선을 지속해 나가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com