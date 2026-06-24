포켓볼 간판 서서아, 세계 1∼3위 연파하고 여자10볼오픈 우승

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 포켓볼의 간판 서서아(인천시체육회·세계랭킹 10위)가 세계랭킹 1위부터 3위까지 모두 꺾고 세계여자10볼오픈 우승을 차지했다.

서서아는 23일(현지시간) 오스트리아에서 열린 세계여자10볼오픈 결승전에서 세계랭킹 1위 재스민 오스천(오스트리아)을 세트 스코어 2-0(4-3, 4-3)으로 꺾고 우승 트로피를 들어 올렸다.

[서울=뉴스핌] 서서아가 세계여자10볼오픈에서 우승을 차지했다. [사진 = 대한당구연맹] 2026.06.24 wcn05002@newspim.com

이번 우승은 단순한 정상 등극 이상의 의미를 가진다. 서서아는 대회 기간 내내 세계 정상급 선수들을 차례로 물리치며 압도적인 경쟁력을 보여줬다.

가장 먼저 16강에서 세계랭킹 3위 크리스티나 트카치(러시아)를 세트 스코어 2-1로 제압하며 상승세를 탔다. 이어 8강에서는 세계랭킹 2위 피아 필러(독일)마저 2-1로 꺾으며 우승 후보 가운데 한 명으로 떠올랐다.

준결승에서는 세계랭킹 32위 장무얀(중국)을 상대로 접전 끝에 2-1 승리를 거두며 결승 진출에 성공했다. 그리고 마지막 무대에서 홈 팬들의 응원을 등에 업은 세계랭킹 1위 오스천까지 완파하며 완벽한 우승 스토리를 완성했다.

특히 세계랭킹 1·2·3위를 한 대회에서 모두 꺾고 우승한 것은 서서아의 현재 기량이 세계 정상급 수준에 올라섰음을 보여주는 상징적인 결과로 평가받는다.

서서아는 이미 지난해부터 국제 무대에서 꾸준한 성과를 내고 있었다. 지난해 7월 인도네시아 오픈 우승을 시작으로 11월 국제여자10볼 오픈, 12월 세계9볼선수권대회까지 연이어 정상에 오르며 국제대회 3관왕을 달성했다.

그리고 이번 세계여자10볼오픈 우승으로 2026시즌 첫 국제대회 정상에 오르면서 상승세를 이어갔다. 지난해의 성공이 일시적인 돌풍이 아니라는 사실을 다시 한번 증명한 셈이다.

총상금 9만 달러(약 1억3800만원) 규모로 열린 이번 대회에서 서서아는 우승 상금 2만7000달러(약 4100만원)를 획득했다. 여기에 랭킹 포인트까지 대거 확보하면서 세계랭킹 상승도 기대하게 됐다.

현재 세계랭킹 10위인 서서아는 이번 우승으로 상위권 선수들과의 격차를 크게 줄일 수 있게 됐다. 특히 세계 1위 오스천과 2위 필러, 3위 트카치를 모두 꺾은 만큼 향후 랭킹 재편 과정에서도 상당한 수혜를 받을 전망이다.

최근 몇 년 동안 세계 여자 포켓볼 무대는 유럽과 대만, 중국 선수들이 강세를 보였지만 서서아는 꾸준한 성장과 국제대회 경험을 바탕으로 정상권 경쟁에 뛰어들고 있다.

오스트리아에서 값진 우승을 차지한 서서아는 25일 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이다.

wcn05002@newspim.com