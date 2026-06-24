이원택 당선인, 국토부에 '전북 SOC 지원' 요청…국가계획 반영 '총력'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김윤덕 국토부 장관 만나 광역교통망·미래산업 기반 구축 건의

무주 우주항공산업 육성부터 철도·도로망 확충까지 6대 현안 제시

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북도지사 당선인이 24일 전북의 미래 성장동력 확보와 균형발전을 위한 핵심 사회간접자본(SOC) 사업 지원을 정부에 요청했다.

이 당선인은 이날 서울 국토발전전시관에서 김윤덕 국토부 장관을 만나 전북의 주요 SOC 현안을 설명하고 국가계획 반영과 정부 지원을 건의했다고 밝혔다.

이원택 전북지사 당선인이 김윤덕 국토부 장관을 만나 전북 현안사업 지원을 요청하고 있다.[사진=인수위]2026.06.24 lbs0964@newspim.com

이날 제안한 사업은 ▲무주 항공·우주산업 투자선도지구 공모 선정 ▲전라선 고속화 ▲전주~무주·완주~세종 고속도로 국가계획 반영 ▲전주~김천·새만금~목포 국가철도망 구축계획 반영 ▲대도시권 광역교통시행계획 반영 ▲국도·국지도 건설계획 반영 등 6대 핵심 과제다.

이 당선인은 특히 정부의 항공·우주산업 투자선도지구 공모와 관련해 무주를 중심으로 한 우주·항공산업 생태계 조성 구상을 설명하며 투자선도지구 선정의 필요성을 강조했다.

이를 통해 민간 투자 유치와 지역경제 활성화를 이끌고 전북의 새로운 성장거점을 마련하겠다는 전략이다.

전라선 고속화 사업에 대해서는 철도 접근성 향상과 지역 경쟁력 강화를 위해 예비타당성조사 통과와 조속한 사업 추진이 필요하다며 정부의 적극적인 지원을 요청했다.

이와 함께 고속도로와 국가철도망 구축, 광역교통망 확충 등 주요 교통 인프라 사업이 국가계획에 반영될 수 있도록 협조를 당부했다.

이원택 당선인은 "전북이 대한민국 균형발전의 중심축으로 성장하기 위해서는 미래산업 육성과 광역교통망 확충이 함께 추진돼야 한다"며 "무주 우주·항공산업을 새로운 성장동력으로 육성하고 촘촘한 교통망 구축을 통해 기업과 인재가 모이는 경쟁력 있는 전북을 만들겠다"고 말했다.

이어 "전북특별자치도 출범 이후 새로운 도약의 기회를 맞은 만큼 국가 차원의 과감한 투자와 지원이 필요하다"며 "도민들의 오랜 숙원인 핵심 SOC 사업들이 국가계획에 반영될 수 있도록 정부와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com