경기도의회 제11대 의정활동 마침표… 24일 '의원 퇴임식' 개최

우수 연구단체 표창·공로패 전달…김진경 의장 "도민 위한 4년, 소중히 기록될 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회가 24일 '의원 퇴임식'을 끝으로 제11대 의회 4년간의 공식 의정활동을 성공적으로 마무리했다.

제11대 의회 4년간의 공식 의정활동을 성공적으로 마무리했다. [사진= 경기도의회]

이날 오전 의회 대회의실에서 열린 퇴임식에는 김진경 의장을 비롯해 정윤경·김규창 부의장, 양 교섭단체 최종현·백현종 대표의원 등 임기 종료를 앞둔 제11대 도의원들과 의회사무처 직원 등 150여 명이 참석했다. 김동연 경기도지사와 임태희 경기도교육감 등 집행부 간부 공무원들도 함께 했다.

참석자들은 지난 4년간 지방자치 발전과 도민 복지 증진을 위해 헌신적인 의정활동을 펼친 의원들의 노고를 기리며 뜻깊은 소회를 나눴다. 행사는 의정활동 하이라이트 영상 시청을 시작으로 우수 연구단체 표창장 수여, 주요 공로자 공로패 수여, 감사패 전달 순으로 진행됐다.

특히 이날 김 의장은 김동연 지사와 임태희 교육감에게 감사패를 전하며 상생과 협치를 통해 의회와 집행부 간 가교 역할에 힘써준 것에 감사의 뜻을 밝혔다. 이어 경기도청공무원노동조합과 의회사무처 역시 제11대 의회를 안정적으로 이끈 김진경 의장에게 감사패를 역으로 수여했다.

김진경 의장은 퇴임사를 통해 "마지막 산회를 선포하고 의사봉을 내려놓으니 정말 끝이라는 것이 실감 난다"며 "지난 4년의 치열함 속에는 도민의 삶을 놓지 않으려는 뜨거운 책임감이 함께 있었다. 그 무거운 짐을 기꺼이 짊어지고 어려운 길을 묵묵히 동행해 주신 의원 여러분과 공직자분들께 진심으로 감사드린다"고 소회를 밝혔다.

'사람 중심 민생중심 의회'를 기치로 다양한 정책 및 활발한 입법활동을 추진해 왔다고 전했다.[사진= 경기도의회]

한편 지난 2022년 7월 출범한 제11대 의회는 '사람 중심 민생중심 의회'를 기치로 다양한 정책 및 활발한 입법활동을 추진해 왔으며 공식 임기는 오는 30일까지다.

beignn@newspim.com