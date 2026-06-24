김영록 전남지사, 8년 도정 마침표 "길을 만들어 낸 사람으로 기억되길"

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김대중강당서 이임식…도민·공직자 1000여 명 참석

에너지·AI·우주항공 육성 성과 공유…통합 시대 기대 밝혀

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남도지사가 24일 이임식을 끝으로 8년간의 도정 운영을 마무리했다.

김 지사는 이날 도청 김대중강당에서 문금주 국회의원, 민선 8·9기 시장·군수, 도의원, 기관·사회단체장, 공직자, 도민 등 1000여 명이 참석한 가운데 민선 7·8기 이임식을 가졌다.

제 38·39대 김영록 전남도지사 이임식. [사진=조은정 기자] 2026.06.24 ej7648@newspim.com

이임식은 '전남, 새로운 길 위에' 영상 상영을 시작으로 8년간의 도정 성과 발표, 기념패 전달, 송별사 및 이임사 순으로 진행됐으며 에너지·인공지능(AI)·우주항공 등 미래산업 육성과 전남광주 통합 구상 등 주요 성과가 공유됐다.

김 지사는 이에 앞서 이날 오전 도청 기자실을 찾아 출입기자들과 인사를 나누며 8년 도정에 대한 소회를 밝혔다.

박주영 바르게살기운동 전남도협의회장, 김영록 전남지사에 감사패 전달. [사진=조은정 기자] 2026.06.24 ej7648@newspim.com

이임사에서 김 지사는 "전남을 제대로 살릴 길을 만들겠다는 일념으로 쉼 없이 달려왔다"며 "부족한 저를 두 번이나 선택해준 도민께 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "지방소멸과 열악한 경제 여건 속에서도 '블루 이코노미'를 제시하고 AI·에너지 대전환 시대를 준비해왔다"며 "전남의 저력과 도민의 힘으로 미래 산업 기반을 다질 수 있었다"고 강조했다.

이임식 이후 내빈들께 인사하는 김영록 전남지사. [사진=조은정 기자] 2026.06.24 ej7648@newspim.com

제 38·39대 김영록 전남도지사 이임식. [사진=조은정 기자] 2026.06.24 ej7648@newspim.com

또 "대한민국 헌정사상 첫 광역통합인 전남·광주 통합으로 더 큰 성장의 시대가 열릴 것"이라며 "성과가 시군 전역으로 확산돼 균형발전으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.

아울러 "의과대학 설립과 군 공항 이전 등 난제 해결의 실마리를 마련했다"며 "도민과 공직자의 힘으로 전남 대도약의 기반을 구축했다"고 평가했다.

김 지사는 "도지사직을 내려놓으며 '길을 만들어 낸 사람'으로 기억되고 싶다"며 "도민과 함께 만든 변화의 흐름이 더 큰 전남광주의 미래로 이어지길 바란다"고 말했다.

ej7648@newspim.com