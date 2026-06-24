김영록 전남지사, 8년 도정 마침표 "길을 만들어 낸 사람으로 기억되길"

AI 핵심 요약beta
- 김영록 전남도지사가 24일 이임식을 끝으로 8년 도정 운영을 마무리했다
- 이임식에서 AI·에너지·우주항공 육성, 전남광주 통합 구상 등 주요 성과를 공유했다
- 김 지사는 난제 해결 기반과 전남 대도약 토대를 강조하며 ‘길을 만든 사람’으로 기억되길 바란다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
에너지·AI·우주항공 육성 성과 공유…통합 시대 기대 밝혀
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남도지사가 24일 이임식을 끝으로 8년간의 도정 운영을 마무리했다.
김 지사는 이날 도청 김대중강당에서 문금주 국회의원, 민선 8·9기 시장·군수, 도의원, 기관·사회단체장, 공직자, 도민 등 1000여 명이 참석한 가운데 민선 7·8기 이임식을 가졌다.
이임식은 '전남, 새로운 길 위에' 영상 상영을 시작으로 8년간의 도정 성과 발표, 기념패 전달, 송별사 및 이임사 순으로 진행됐으며 에너지·인공지능(AI)·우주항공 등 미래산업 육성과 전남광주 통합 구상 등 주요 성과가 공유됐다.
김 지사는 이에 앞서 이날 오전 도청 기자실을 찾아 출입기자들과 인사를 나누며 8년 도정에 대한 소회를 밝혔다.
이임사에서 김 지사는 "전남을 제대로 살릴 길을 만들겠다는 일념으로 쉼 없이 달려왔다"며 "부족한 저를 두 번이나 선택해준 도민께 깊이 감사드린다"고 말했다.
이어 "지방소멸과 열악한 경제 여건 속에서도 '블루 이코노미'를 제시하고 AI·에너지 대전환 시대를 준비해왔다"며 "전남의 저력과 도민의 힘으로 미래 산업 기반을 다질 수 있었다"고 강조했다.
또 "대한민국 헌정사상 첫 광역통합인 전남·광주 통합으로 더 큰 성장의 시대가 열릴 것"이라며 "성과가 시군 전역으로 확산돼 균형발전으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.
아울러 "의과대학 설립과 군 공항 이전 등 난제 해결의 실마리를 마련했다"며 "도민과 공직자의 힘으로 전남 대도약의 기반을 구축했다"고 평가했다.
김 지사는 "도지사직을 내려놓으며 '길을 만들어 낸 사람'으로 기억되고 싶다"며 "도민과 함께 만든 변화의 흐름이 더 큰 전남광주의 미래로 이어지길 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com