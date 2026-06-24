피지워터, 글로벌 브랜드 캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- 피지워터가 24일 글로벌 캠페인을 시작했다
- 이번 캠페인은 패션·스포츠·여행 등 일상 속 브랜드를 알린다
- 젊은 세대 공략 위해 디지털·인플루언서 마케팅을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 피지워터(FIJI Water)가 글로벌 브랜드 캠페인 'It's not just water. It's FIJI Water.'를 전개한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 패션, 스포츠, 여행 등 다양한 일상 환경 속에서 브랜드를 소개하는 내용을 중심으로 구성됐다. 피지워터는 비주얼 콘텐츠와 스토리텔링을 활용해 브랜드 이미지를 전달할 계획이라고 설명했다.
회사는 이번 캠페인이 젊은 세대 소비자와의 접점을 확대하기 위해 기획됐다고 밝혔다. 캠페인은 디지털 광고를 시작으로 소셜미디어 활동과 인플루언서 협업, 브랜드 커뮤니케이션 등으로 범위를 넓혀 운영될 예정이다.
국내에서는 디지털 채널을 중심으로 캠페인을 선보인 뒤 관련 마케팅 활동을 이어갈 계획이다.
클래런스 치아(Clarence Chia) 피지워터 마케팅 총괄 수석 부사장은 "한국 소비자와의 접점을 확대하기 위해 다양한 방식의 브랜드 커뮤니케이션을 진행할 계획"이라고 말했다.
피지워터는 향후 인플루언서와 크리에이터, 브랜드 파트너 등과 협업을 통해 관련 마케팅 활동을 이어갈 방침이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com