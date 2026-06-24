전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.24 (수)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

기정원, AI 상용화 지원사업 37건 선정…제조 AX 본격화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중소기업기술정보진흥원 인공지능혁신추진단이 24일 제조분야 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 37개 과제를 선정했다.
  • 이 사업은 산업안전·공정·생산·경영·맞춤형 제품 등 제조 전 주기 AX를 중점 지원해 중소·중견기업의 AI 전환을 촉진한다.
  • 단기·중기 과제에 최대 30억원을 지원하며 민간수요형·지역육성형으로 추진해 현장문제 해결과 지역 협력, 국민 체감 성과 창출을 목표로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

158개 기업 몰려 4.4대 1 경쟁
단기 21개·중기 16개 과제 확정
안전·공정·경영·맞춤형 제품 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업기술정보진흥원(기정원·TIPA)이 제조 현장에 인공지능(AI)을 접목하는 'AI 응용제품 신속 상용화 지원사업' 대상 37개 과제를 선정했다. 산업안전부터 공정·생산, 경영관리, 맞춤형 제품까지 제조 전 주기의 인공지능 전환(AX)을 본격 지원할 계획이다.

기정원 인공지능혁신추진단은 24일 '제조분야 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업' 최종 37개 과제를 선정했다고 밝혔다. 이 사업은 중소·중견 제조기업의 AX를 촉진하기 위해 중기부가 총괄하고 추진단이 추진하는 사업이다.

추진단은 지난 3월 19일 사업 공고를 낸 뒤 약 한 달간 수행기관을 모집했다. 사업 이해도를 높이기 위해 대전·광주·부산에서 설명회를 열었고, 이 자리에는 도입기업과 공급기업 등이 참여했다. 그 결과 총 158개 기업이 신청해 4.4대 1의 경쟁률을 기록했다.

중소기업기술정보진흥원(TIPA) 전경 [사진=중소기업기술정보진흥원] 2025.03.04 rang@newspim.com

선정된 37개 과제는 단기 21개와 중기 16개다. 단기 과제는 최대 1년간 과제당 최대 20억원, 중기 과제는 최대 2년간 과제당 최대 30억원을 지원한다. 지원 분야별로는 민간수요형 23개와 지역육성형 14개로 구성됐다.

사업은 ▲산업안전 ▲공정·생산 ▲관리·경영 ▲소비자 맞춤형 제품·서비스 등 4개 대분류를 중심으로 제조 전 주기의 AX를 지원한다.

산업안전 분야에서는 고온 열처리 공정의 설비 이상을 실시간 감지·자율 제어하는 안전관리 플랫폼과 자율주행 로봇·무인지게차를 활용한 무인 물류 안전관리 플랫폼 등이 대표 사례로 선정됐다.

공정·생산 분야에서는 장류·소스류 발효 데이터를 학습해 이상 발효를 사전 감지하는 발효공정 지능화 솔루션, 반도체 소재 공정에 AI 비전검사와 예지보전을 적용하는 공정 자율화 시스템 등이 포함됐다.

관리·경영 분야에서는 전기차 부품 생산·설비와 글로벌 공급망 데이터를 통합해 생산계획과 재고, 에너지를 최적화하는 제조 통합운영 체계와 발전 설비 에너지 생산·공급 최적화 시스템이 이름을 올렸다.

소비자 맞춤형 분야에서는 화장품 제조자개발생산(ODM) 전 공정에 AI 에이전트를 적용한 자율제조 플랫폼, 피부톤과 선호 색상을 분석해 색조화장품 처방을 설계하는 맞춤형 뷰티 제조 모델 등이 뽑혔다.

기정원은 이번 사업이 기존 스마트공장 보급사업과 달리 단순 정보기술(IT) 인프라 보급이 아니라 AX를 통해 1~2년 안에 국민이 체감할 수 있는 성과를 내는 데 초점을 맞춘 성과 중심 사업이라고 설명했다. 민간수요형은 제조현장 문제 해결과 중소기업의 AI 역량 내재화에 중점을 두고, 지역육성형은 지역 선도기업 중심 컨소시엄과 지역 테크노파크 참여를 통해 지역 기업·기관·대학 간 협력을 촉진하는 구조다.

안광현 기정원 추진단장은 "AX는 이제 중소기업의 생존과 직결되는 핵심 과제"라며 "국민이 직접 체감할 수 있는 AI 상용화 성과를 신속하게 창출하고, 이 성공 사례가 우리 제조업 전반의 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
심우정 前검찰총장, 종합특검 첫 출석 [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장이 종합특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 심 전 총장은 이날 오전 9시38분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '계엄사령부(계엄사) 합수부에 검사 파견을 지시했느냐', '법원이 검찰의 내란 가담 정황이 있다고 판단했는데 입장이 있느냐', '계엄 당일 박성재 전 법무부 장관과 어떤 통화를 했느냐'는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다. [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장은 윤석열 전 대통령 구속취소 결정에 즉시항고를 제기하지 않은 이유 등에 대해서도 묵묵부답한 채 이동했다. 심 전 총장은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 박 전 장관의 지시로 계엄사 합수부에 검사 등 인력 파견을 검토한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후 법무부로 돌아와 간부회의를 소집해 '합수부 검사 파견 검토'를 지시했고, 이후 심 전 총장과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 지난 22일 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하면서, 박 전 장관이 계엄 선포 직후 심 전 총장에게 전화해 인력 파견 요청을 지시했고 심 전 총장이 소관 부서에 이를 이행하도록 했다고 판단했다. 검찰청법상 검사 파견 시 장관이 총장 의견을 들어야 하는 만큼, 박 전 장관이 심 전 총장에게 협조를 구할 필요가 있었다는 취지다. 심 전 총장은 또 윤 전 대통령의 구속취소 결정 이후 즉시항고를 제기하지 않은 혐의도 받는다. 아울러 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작·디올백 수수 의혹 사건 수사를 무마하는 데 관여했다는 혐의도 있다. 종합특검은 이날 심 전 총장을 상대로 그가 계엄 이후 검사 파견을 지시했는지 여부, 총장 시절 직권을 남용했는지 여부 등을 구체적으로 조사할 방침이다. [과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란 가담 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 오전 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com yek105@newspim.com 2026-06-24 09:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동