기정원, 중소 제조현장 AI 비서 투입…12개 실증과제 선정

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172개 과제 몰려 경쟁률 14대1

식품·뷰티·자동차부품 분야 적용

제조 데이터 활용 AI 전환 본격화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소 제조기업의 생산성과 품질 관리를 지원하는 인공지능(AI) 기술 실증 사업이 본격화한다. 정부는 생산관리와 품질관리, 공정 최적화 등 제조현장의 핵심 업무를 지원하는 '멀티 AI 에이전트(Multi AI Agent)' 개발 과제 12개를 선정해 현장 실증에 착수할 계획이다.

중소기업기술정보진흥원(기정원·TIPA) 인공지능혁신추진단은 '중소제조 특화 멀티 AI 에이전트 개발(R&D)' 사업 선정평가를 마치고, 최종 12개 실증(PoC) 과제를 선정했다고 22일 밝혔다. 이번 공모에는 총 172개 과제가 접수돼 14.3대 1의 경쟁률을 기록했다.

선정 과제는 식품과 뷰티, 자동차부품, 금속가공 등 다양한 제조업 분야를 대상으로 한다. 생산관리와 품질관리, 공정 최적화 등 중소 제조기업이 현장에서 겪는 문제 해결에 초점을 맞췄다.

중소기업기술정보진흥원(TIPA) 전경 [사진=중소기업기술정보진흥원] 2025.03.04 rang@newspim.com

이번 사업은 제조현장에 축적된 공정·품질·생산 데이터를 활용해 AI가 현장 문제를 분석하고, 작업자의 의사결정을 지원하는 제조 특화 AI 에이전트의 적용 가능성을 검증하기 위해 추진됐다.

멀티 AI 에이전트는 하나의 AI 모델이 아닌 여러 AI가 역할을 나눠 협업하는 방식이다. 공정 상태 분석과 품질 위험 예측, 생산조건 조정 권고, 현장 보고 등 기능별 AI를 제조 업무 흐름에 맞춰 연계해 운영한다.

특히 중소 제조현장은 공정 이상 판단이나 품질 편차 대응, 생산조건 조정 등 숙련자의 경험에 의존하는 업무 비중이 높아 현장 데이터를 실제 의사결정으로 연결하는 AI 수요가 크다는 설명이다.

선정된 12개 과제는 향후 6개월 동안 최대 3억원의 정부 연구개발비를 지원받는다. 실제 제조현장 데이터를 활용해 AI 에이전트의 작동성과 현장 적용 가능성을 검증하고 생산성 향상과 품질 안정화, 작업자 의사결정 지원 등의 성과 창출을 목표로 한다.

대표적으로 식품 분야에서는 수산물 가공품과 신선 가공식품, 제과·제빵류 등의 품질관리 공정에 AI 에이전트를 적용해 공정 상태 분석과 품질 위험 예측을 수행한다. 화장품 분야에서는 처방·공정·품질 데이터를 연계해 생산공정 비효율과 불량률 감소를 지원한다. 자동차부품 분야에서는 품질 편차 대응과 생산조건 조정 등을 지원해 불량률을 낮추고 공정 품질을 안정화하는 기술을 검증한다.

안광현 인공지능혁신추진단 단장은 "이번 사업은 중소 제조기업이 실제 현장에서 체감할 수 있는 AI 활용 성과를 창출하고, 제조현장의 AI 활용 확산 기반을 마련하기 위한 출발점"이라며 "기술개발 성과가 연구실 수준에 머무르지 않고 제조현장의 혁신과 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com