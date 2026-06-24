삼척시, 여름철 자연재난 대응 시스템 구축...마을 단위 '주민대피 지원단' 구성

재난 발생 시 즉각 대응할 수 있는 민·관·군 협력체계 확립

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 지난 23일 여름철 자연재난 대비를 위한 '2026년 여름철 자연재난 대책회의'를 갖고 안전사고 예방 역량을 강화한다.

24일 시에 따르면 이번 회의는 박상수 삼척시장이 주재하고 안전건설국장, 관련 부서장 및 유관기관 관계자 등 40여 명이 참석했다. 회의에서는 올해의 기상 전망 분석과 부서 및 기관별 대책을 통해 실효성 있는 재난대응 시스템 구축 방안을 논의했다.

자연재난 대응 대책회의.[사진=삼척시] 2026.06.24 onemoregive@newspim.com

기상청의 예측에 따르면 올해 여름철 기온은 평년보다 높지고 6월과 7월 강수량은 평년 대비 증가할 것으로 전망된다. 이에 시는 호우, 태풍, 폭염 등 자연재난에 대비해 예비특보 단계부터 사전 준비체계를 가동하고 24시간 상황실 운영 등 비상근무 체제를 유지하기로 했다.

특히 시는 인명 피해가 우려되는 지역 관리 강화를 목표로 주민 의견을 반영하여 추가 지정된 인명 피해 우려지역에 대해 일제 점검을 마쳤다. 또 마을 단위로 '주민대피 지원단'을 구성해 우선 대피 대상자와 1대 1 매칭을 완료함으로써 긴급 상황 시 신속한 대피가 이루어질 수 있도록 조치했다.

아울러 재난 취약지역에 대한 안전관리 체계를 지속적으로 가동하고 유관기관 간 실시간 소통을 통해 재난 발생 시 즉각 대응할 수 있는 민·관·군 협력체계를 확립하기로 의견을 모았다. 폭염 피해를 줄이기 위해서는 58개소의 무더위 쉼터를 운영하고 자체 점검을 완료했다. 경로당 등 어르신 시설에 대한 냉방기 가동 안내도 강화할 계획이다.

박상수 삼척시장은 "기후 변화로 인해 예측할 수 없는 재난이 빈번하게 발생하고 있으니 선제적 예방 조치와 신속한 대응이 중요하다"며 "모든 부서와 유관기관이 협조해 단 한 건의 인명 피해도 발생하지 않도록 힘써 달라"고 요청했다.

onemoregive@newspim.com