우리카드, 법무부와 난민 생계비 카드지급 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 우리카드가 23일 법무부와 협약을 체결했다
- 난민신청자 체크카드 발급과 생계비 포인트 지급을 추진했다
- 오는 9월부터 현금 대신 포인트로 지원하고 사용처를 제한했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 계열사 우리카드가 난민신청자에 대한 체크카드 발급과 생계비 지원 제도의 투명한 운영을 위해 법무부와 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.
이번 협약식은 지난 23일 경기도 과천시 정부과천종합청사에서 진성원 우리카드 대표이사와 이진수 법무부 차관 등 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.
이번 협약에 따라 기존에 현금으로 지급되던 난민신청자 생계비 지원 방식이 오는 9월부터 카드 포인트 지급 방식으로 변경된다. 법무부가 선정한 지원 대상자가 체크카드를 발급받으면 해당 카드에 생계비에 상응하는 포인트가 부여되는 구조다.
이번 방식 전환으로 난민신청자의 금융 접근성이 제고되고, 기존 현금 지급 시 한계가 있었던 생계비 사용처 모니터링도 한층 수월해질 전망이다. 지급된 포인트는 ▲식료품 ▲의류 ▲생필품 구매 등에만 쓸 수 있으며 유흥업종 결제나 현금 인출, 송금 등은 제한된다.
우리카드 관계자는 "이번 난민신청자 생계비 지원 사업을 계기로 향후 금융 소외계층을 대상으로 한 실질적인 지원 방안을 지속해서 모색할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com