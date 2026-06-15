실적 없이 2% 할인·월 최대 10만원…우리카드 '카드의정석2 슈퍼' 인기몰이

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전월 실적 없이 국내외 전 가맹점 2% 할인…월 최대 10만원

국내 2~3개월 무이자할부·해외수수료 면제 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리금융지주 자회사인 우리카드의 '카드의정석2 SUPER(슈퍼)'가 실적 조건 없는 할인 혜택을 앞세워 고객들의 관심을 끌고 있다.

이 카드는 복잡한 조건을 줄이고 실속형 혜택을 강화한 것이 특징이다. 전월 실적 요건 없이 국내외 전 가맹점에서 이용금액의 2%를 월 최대 10만원까지 할인받을 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리금융지주 자회사인 우리카드의 '카드의정석2 SUPER(슈퍼)'가 실적 조건 없는 할인 혜택을 앞세워 고객들의 관심을 끌고 있다. [사진=우리카드] 2026.06.15 yunyun@newspim.com

국내 가맹점에서는 5만원 이상 결제 시 2~3개월 무이자할부 혜택도 제공한다. 병원비, 세금, 결혼 준비 비용 등 일시적으로 큰 금액을 결제해야 하는 경우 활용도가 높을 것으로 보인다.

해외 이용 고객을 위한 혜택도 담았다. 국제브랜드 수수료와 해외이용 수수료 등 총 1.3%의 해외수수료를 면제해준다. 기본 2% 할인 혜택과 합산하면 해외 이용 시 최대 3.3% 수준의 혜택을 받을 수 있다. 해외 겸용 카드로 발급하면 마스터카드 플래티넘 서비스도 이용 가능하다.

카드 디자인은 기본형 2종과 생성형 AI로 제작한 아이돌 캐릭터 'WEASY(위지)' 버전으로 구성됐다. WEASY는 Woori와 Easy를 결합한 이름으로, 우리카드는 이를 활용해 쉽고 즐거운 카드 생활을 제안하는 '선 넘는 혜택, SUPER WEASY한 카드 생활' 캠페인을 진행한다.

우리카드 관계자는 "복잡한 설명 없이도 혜택을 직관적으로 체감할 수 있는 상품"이라며 "실속 있는 카드 혜택을 원하는 고객들에게 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다.

연회비는 국내 전용과 해외 겸용 모두 3만원이다. 자세한 내용은 우리카드 홈페이지 또는 우리WON카드 앱에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com