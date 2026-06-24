韩央行重申加息必要性 警惕资金由股市流向楼市推高金融风险

纽斯频通讯社首尔6月24日电 韩国银行（央行）24日表示，在通胀压力持续、经济运行和金融稳定风险并存的背景下，有必要在适当时机上调基准利率。同时，央行警告称，若股市获利资金流向房地产市场，可能削弱加息对缓解金融失衡的政策效果。

资料图：韩国银行（央行）。【图片=纽斯频通讯社】

韩国银行当天发布《2026年上半年金融稳定报告》综合评估指出，自2025年下半年以来，韩国一直将基准利率维持在2.50%的水平，但未来需综合考虑物价上涨压力、经济走势及金融稳定风险等因素，适时推进货币政策正常化。

报告认为，尽管面临国内外不确定因素影响，韩国金融体系整体仍保持相对稳定，主要得益于实体经济增长、金融机构风险抵御能力较强以及对外支付能力保持稳健。

不过，韩国银行指出，近期金融和外汇市场波动加剧，首尔等首都地区房价涨幅扩大，利用杠杆进行股票和房地产投资的现象有所增加。同时，家庭和企业信贷增长加快，弱势群体债务风险仍处较高水平。

数据显示，反映金融体系短期风险状况的金融不稳定指数（FSI）今年5月升至17.2，高于去年12月的16.3，处于"警戒阶段"。按韩国银行标准，FSI超过12即进入警戒阶段，超过24则进入危险阶段。

反映金融体系中长期脆弱性的金融脆弱性指数（FVI）今年第一季度为46.0，略高于2008年以来45.7的长期平均水平，显示信贷扩张和资产价格上涨带来的金融失衡风险正重新积累。

受住房交易活跃以及股票投资相关贷款增加影响，韩国家庭债务继续扩大。今年第一季度末家庭信贷余额达到1993.1万亿韩元，同比增长3.5%。月度新增家庭贷款规模由去年第四季度月均2.7万亿韩元增至今年第一季度月均3万亿韩元，4月份为3.5万亿韩元，5月份则大幅增至9.3万亿韩元。

企业部门信贷同样呈增长趋势。今年第一季度末企业贷款余额达到1974.9万亿韩元，同比增长2.8%。企业贷款逾期率升至2.43%，明显高于1.62%的长期平均水平。

韩国银行表示，市场利率上升短期内可能增加金融市场波动，并加重部分高负债家庭和企业的偿债压力；但从中长期看，加息有助于抑制杠杆投资和资产价格过快上涨，从而缓解金融失衡问题。

报告同时指出，如果投资者将股市获利资金转向房地产市场，加息政策对抑制资产价格上涨和债务扩张的效果可能被削弱。此外，随着租金上涨，部分非调控地区购房需求可能增加，进一步推高家庭债务水平。

韩国银行强调，将持续关注房地产市场和家庭债务变化，稳定市场对房价上涨的预期，并加强对非银行金融机构的风险管理，防范局部风险向整个金融体系扩散。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社