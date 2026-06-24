강기정, 퇴임 앞두고 민형배에 일침…"통합 앞두고 갈등만 키워"

민선 8기 마지막 언론 간담회 진행

"주청사·행정청 등 분명한 원칙 세워야"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장이 24일 민형배 전남광주통합특별시장 당선인을 겨냥해 "통합특별시 출범을 앞두고 갈등 장면들이 눈에 띈다"며 "분명한 원칙을 세워 논란을 최소화해야 한다"고 당부했다.

강 시장은 이날 청사 기자실에서 퇴임을 앞두고 마지막 언론 간담회를 진행했다. 이 자리에서 주청사 위치를 비롯해 시민행정청 신설, 공무원 근무지 보장, 공공기관 통폐합 및 임기 등 각종 현안을 언급하며 우려를 나타냈다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장이 24일 오전 청사 기자실에서 민선 8기 마지막 언론 간담회를 진행하고 있다. 2026.06.24 bless4ya@newspim.com

그는 주청사 문제에 대해 "광주와 전남 지역구 국회의원을 사전에 만나 3청사 균형 운영에 합의하자는 동의 과정을 거쳤을 것"이라고 말했다. 이어 "갈등이 고조되고 있는 상황이라 취임 후 6개월 등 일정 시간을 기다릴 이유가 아니다"며 "선제적 대응을 했어야지 왜 이걸 가지고 피곤하게 만드냐"고 비판했다.

아울러 "행정안전부에서 요구하는 주소재지 1곳 지정은 기술적인 문제로 이 정도로 시민을 피곤하게 만들 이유가 없다"고 했다.

자치구 지원 조직인 '시민행정청' 신설에 대해서는 "옥상옥이라는 지적이 정확히 맞다"며 "선출되지 않은 임명직이 선출된 권력을 통제하는 방식이 될 것"이라며 행정통합 취지에도 맞지 않는다고 비판했다.

공직자의 근무지 보장과 관련해 "효율성을 따져서 약속을 위반해선 안 된다"며 "행정통합을 앞두고 미래를 꿈꿔야 할 시기에 내부 게시판에 '나 어디로 가야 하나' 라며 불만을 토로하느라 시간을 낭비해서야 되겠느냐"고 따졌다.

강 시장은 또한 "수많은 갈등을 끝내기 위해 공공기관장 임기를 시장과 일치하도록 제도를 도입했고 광주에서는 11개 공공기관장 임기가 종료될 예정이다"고 말했다. 이어 "이제 남은 것은 통합특별시에서 공공기관의 역할과 정체성을 바로 잡아가는 것"이라며 "그 과정에서 기관장 임기 문제가 제기될 수 있는데, 갈등을 최소화하면서 풀어가야 할 것이다"고 말했다.

그는 "제가 민선 8기에 8개의 공공기관을 4개로 통폐합하는 데 꼬박 2년 6개월이 걸렸다"며 "문제를 푸는 핵심 열쇠는 혁신보다 통합에 방점을 뒀다"고 당부했다.

강 시장은 "마지막 광주시장으로서 소임을 끝까지 다하고 7월 1일부터는 특별시민으로서 맘껏 누리겠다. 지난 4년간 참으로 고마웠다"고 소회를 밝혔다.

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