경남경찰, 치매노인 전자추적장비 보급 확대…실종 예방 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남경찰청이 24일 치매노인 등 실종 예방 전자추적장비 2차 보급 대상자를 모집했다.
- 스마트태그와 신발 깔창 결합 장비로 팔찌·목걸이 대신 신발에 장착해 착용 거부감을 줄였다.
- 경남경찰청은 1차로 500여 명에 보급했고 현재 1000세트를 확보해 협회·치매안심센터와 협력해 대상자를 확대할 계획이다.
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신발 깔창 형태 장비 신속 발견
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경찰이 치매노인 등 고위험 실종자 대상 전자추적장비 보급을 확대한다.
경남경찰청은 경남재가노인복지협회와 함께 치매환자와 장애인 등의 실종 예방을 위한 전자추적장비 1차 보급을 완료하고 2차 대상자를 모집 중이라고 24일 밝혔다.
이번 사업은 스마트태그와 신발 깔창 형태의 장비를 결합한 방식으로 착용 거부 가능성이 높은 팔찌·목걸이 대신 신발에 장착해 실효성을 높인 것이 특징이다.
경찰은 치매노인 실종 시 각종 사고 위험이 크고 대규모 수색 인력과 장비가 투입되는 점을 고려해 예방과 신속 발견 체계 구축을 추진해 왔다.
앞서 경남경찰청은 지난 1월 경남사회복지공동모금회, 경남은행, 농협중앙회 경남본부, 경찰발전위원회, 경남재가노인복지협회 등 5개 기관과 업무협약을 체결하고 4000만 원 규모의 기부금을 마련해 사업을 추진하고 있다.
1차 보급은 500여 명을 대상으로 진행됐다. 최근 2년간 2회 이상 실종 신고 이력이 있는 치매노인과 재가노인복지협회 관리 대상자를 중심으로 보호자 신청을 받아 지원했다.
현재 확보된 장비는 1000세트로, 협회는 추가 신청 접수와 함께 보건소 치매안심센터 등 유관기관과 협력해 대상자를 확대할 계획이다. 실종 신고 후 발견된 치매노인에게도 즉시 보급이 이뤄질 예정이다.
장비 신청은 경남재가노인복지협회를 통해 가능하다.
news2349@newspim.com