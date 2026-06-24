"감사와 나눔 함께"…대전시노인복지관, 보훈가족 초청 행사

AI 핵심 요약beta
- 대전시노인복지관이 23일 한국조폐공사와 보훈 가족 초청 행사를 열었다
- 참석자들은 화폐박물관 관람과 만찬·가야금 공연을 함께했다
- 한국조폐공사는 이동지원 차량 후원금을 전달했고 복지관은 접근성 개선에 활용할 계획이다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시노인복지관이 호국보훈의 달을 맞아 한국조폐공사와 함께 국가유공자 예우와 어르신 복지서비스 지원에 나섰다.
대전시사회서비스원 소속 대전시노인복지관은 지난 23일 한국조폐공사와 보훈 가족 초청 행사를 열고 복지관 내 국가유공자와 가족 등을 초대했다고 24일 밝혔다.
참석자들은 한국조폐공사 화폐박물관을 관람하고 만찬과 가야금 병창 공연 등을 함께했다.
한국조폐공사는 이날 행사와 함께 대전시노인복지관의 어르신 이동 지원을 위한 차량 구입 후원금도 전달했다.
복지관은 후원금을 어르신 복지서비스 접근성 개선과 이동 지원 기반 확충에 활용할 계획이다.
김소희 대전시노인복지관장은 "국가유공자와 가족께 감사의 마음을 전하고 어르신 복지서비스 환경을 개선하기 위해 지역사회와 함께한 자리"라며 "한국조폐공사의 나눔이 보훈 문화 확산과 지역사회 나눔 실천으로 이어지길 기대한다"고 말했다.
gyun507@newspim.com