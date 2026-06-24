남성, 월마트서 차량용 AI 디바이스 'NS AI LINK' 7월 판매

초도 물량 50억원 규모…북미 애프터마켓 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 남성이 차량용 AI 디바이스 'NS AI LINK'를 오는 7월부터 미국 월마트 3600개 매장을 통해 판매한다고 24일 밝혔다. 초도 물량 공급 규모는 약 50억원이다.

회사에 따르면 NS AI LINK는 10.1인치 울트라 슬림 디스플레이를 탑재한 차량용 스마트 디바이스다. 무선 애플 카플레이(Apple CarPlay)와 안드로이드 오토(Android Auto)를 지원하며 블루투스를 통해 차량 사운드 시스템과 연동된다. 애플 및 안드로이드 스마트폰 양방향 미러링 기능도 제공한다.

또한 이 제품은 스마트폰과의 독립적인 통신 루트를 활성화해 애플 카플레이·안드로이드 오토 사용 중에도 미러링과 양방향 컨트롤이 가능하도록 설계됐다. 운전자는 차량에서 스마트폰 기본 AI 기능을 활용하면서 소비자가 원하는 AI 및 AI 에이전트 서비스를 선택적으로 사용할 수 있다.

남성 로고. [사진=남성]

남성은 한국과학기술원(KAIST)과 협업해 올해 3월 제품 개발을 완료한 후 4월 제품 테스트를 거쳐 5월부터 양산에 돌입했다. 북미 시장은 완성차 업체나 스마트폰 운영체제가 제공하는 기본 기능을 넘어 소비자가 원하는 앱과 서비스를 직접 선택하려는 수요가 크다. 신차 시장보다 중고차 기반 애프터마켓 규모가 커 기존 차량에 AI 연결성과 스마트 기능을 더하는 제품의 확장 가능성이 높다.

회사 관계자는 "NS AI LINK는 북미 소비자들이 차량 안에서도 원하는 AI와 디지털 서비스를 보다 자유롭게 활용할 수 있도록 개발한 제품"이라며 "월마트 유통망을 통한 판매를 시작으로 미국 내 2만6000개의 유통망을 활용해 차량용 AI 디바이스 시장에서 초기 레퍼런스를 확보하고, 향후 NS AI LINK 서버와 연계한 서비스 플랫폼 사업까지 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 회사는 오는 2027년 상용화를 목표로 NS AI LINK 서버를 구축하고 AI 자동 연결, 광고, 쇼핑 등 다양한 서비스를 제공하는 차량용 AI 플랫폼으로 사업 영역을 확장할 계획이다.

nylee54@newspim.com