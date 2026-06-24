에브리봇, 뷰런테크놀로지와 피지컬 AI 협력

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라이다 인지·자율주행 기술 결합

휴머노이드 공동 연구개발 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피지컬 AI 로봇 전문기업 에브리봇이 자율주행 인공지능(AI) 솔루션 전문기업 뷰런테크놀로지와 피지컬 AI 및 휴머노이드 사업 분야 협력을 위한 업무협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 MOU는 에브리봇이 추진 중인 피지컬 AI 전략의 협력 과제로 진행된다. 양사는 ▲자율주행 기반 피지컬 AI·휴머노이드 부문 기술 교류 및 협력 ▲자율주행·라이다(LiDAR) 부문 공동 연구개발 및 실증 사업 추진 ▲국내외 사업 파이프라인 공동 발굴 ▲영업·마케팅 협력 등을 추진한다.

에브리봇은 최근 로봇 사업 포트폴리오를 피지컬 AI 중심으로 재편하고 있다. 서비스 로봇을 넘어 AI가 물리적 환경과 상호작용하는 로봇 기술 역량을 강화한다는 계획이다.

[사진=에브리봇]

회사는 이번 협력을 통해 뷰런테크놀로지의 라이다 인지 솔루션과 에브리봇의 로봇 제조·운용 경험을 결합할 방침이다. 이를 통해 휴머노이드와 서비스 로봇의 자율주행 성능과 인지 기능을 높이는 공동 연구를 추진한다.

뷰런테크놀로지는 2019년 설립된 자율주행 AI 기업이다. 회사에 따르면 뷰런테크놀로지는 라이다 단독 기반 자율주행 면허를 한국과 미국 캘리포니아·네바다주에서 취득한 바 있다. 글로벌 자율주행 벤치마크인 웨이모 오픈 데이터셋(Waymo Open Dataset)의 3D 시맨틱 세그멘테이션(3D Semantic Segmentation) 부문에서도 성과를 기록했다.

또 뷰런테크놀로지는 CES 혁신상 수상과 글로벌 완성차 업체(OEM), 1차 협력사(Tier1) 대상 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 라이다 기반 AI 인지 기술을 개발하고 있다.

에브리봇은 기존 청소 로봇 중심 사업에서 피지컬 AI와 휴머노이드 분야로 사업 영역을 넓히고 있다. 회사는 서비스 로봇 플랫폼과 엣지 AI 기술을 보유하고 있으며, 뷰런테크놀로지의 라이다 인지·자율주행 소프트웨어와 결합해 실내외 환경에 적용 가능한 피지컬 AI 로봇 개발을 추진한다.

양사는 휴머노이드 로봇의 주요 요소인 공간 인지와 이동성 고도화에도 협력할 예정이다. 에브리봇은 자율주행 모듈과 로봇 플랫폼 기술을 담당하고, 뷰런테크놀로지는 라이다 기반 공간 인지와 객체 인식 기술을 제공하는 방식이다.

양사는 이번 MOU를 바탕으로 공동 연구개발, 실증 사업 참여, 해외 시장 공동 진출 등 세부 협력 방안을 논의할 계획이다.

dconnect@newspim.com