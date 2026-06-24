부산시, 대형선박 전동화 비전 수립…온실가스 규제 대응 전략 마련

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전동화 기술 개발 위한 6대 전략 설정

전력 변환 및 배전 시스템 기술 공유

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =국제 해사 분야 온실가스 규제가 강화되는 가운데 부산시가 대형선박 전동화에 대응하기 위한 중장기 전략 마련에 나섰다.

시는 신라스테이 서부산에서 '대형선박 전동화 비전 및 중장기 발전전략 수립 착수회의'를 열고 정부 정책과 연계한 실행 전략 마련에 들어갔다고 24일 밝혔다.

신라스테이 서부산에서 대형선박 전동화 비전 및 중장기 발전전략 수립 착수회의에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시] 2026.06.24

회의에는 시와 중소조선연구원, 대형 조선 3사, 중형 조선소, 부품·기자재 기업, 대학, 연구기관 관계자 등 70여 명이 참석했다.

이번 연구는 선박의 발전원과 에너지저장장치(ESS), 전력변환·배전, 추진전동기, 통합제어시스템 등 전동화 핵심기술을 하나의 체계로 연계하고, 성능과 안전성을 검증할 실증·시험인증 기반을 마련하는 데 목적을 뒀다.

참석자들은 대형선박 전동화 기술과 산업 생태계 현황을 공유하고 핵심 기자재 국산화, 시스템 통합, 육상 실증 인프라 구축, 표준·인증 체계 마련 등 분야별 추진 방향을 논의했다. 또 분과별 논의를 통해 기술개발 우선순위와 세부 과제를 단계적으로 구체화하기로 했다.

국제 해사 분야의 온실가스 규제가 강화되면서 선박 추진체계는 내연기관 중심에서 배터리와 연료전지 등 무탄소·전동화 기반으로 전환되고 있다. 대형선박은 높은 추진 출력과 장시간 운항이 필요해 단순한 배터리 확대로는 한계가 있어 MW급 전력 변환과 고전압 배전, 대용량 에너지저장장치, 고출력 추진전동기, 에너지관리와 안전 보호 기술을 통합한 시스템 접근이 요구된다.

산업통상부도 지난달 발표한 'K-조선 미래비전'에서 향후 5년간 최대 5250억 원 규모의 '7 스타십(Star-Ship) 프로젝트'를 추진하고, 전기추진선 대형 추진 기술 자립화를 위한 연구개발에 나서겠다고 밝힌 바 있다.

중소조선연구원은 전력 변환 시스템, 고전압 배전시스템, 추진전동기, 차세대 해상용 배터리, 통합제어시스템, 인프라 구축 등 6대 전략 분야를 중심으로 기술개발 방안을 마련할 계획이다.

박동석 첨단산업국장은 "이번 착수 회의는 국내 조선산업이 대형선박 전동화라는 새로운 기술 경쟁 국면에 대응해 미래 선박시장 주도권 확보 방안을 함께 모색하는 자리였다"며 "정부의 K-조선 미래 비전과 연계한 중장기 발전 전략을 마련해 친환경 선박 산업 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com