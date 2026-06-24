최교진 교육장관, 중등교장 1800명 만나 "교권·안전한 교육환경 지원"

AI 핵심 요약beta
- 최교진 교육부 장관이 24일 여수서 중등교장협의회 연수에 참석했다.
- 전국 중등학교장 등 1800여명은 26일까지 학교경영 역량 강화를 논의했다.
- 최 장관은 교권 보호와 안전한 교육환경 지원을 약속했다.
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AI 시대 학교 경영 역량 강화 방안 모색
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 최교진 교육부 장관이 24일 여수엑스포컨벤션센터에서 열리는 제124회 한국중등교장협의회 하계직무연수에 참석한다고 24일 밝혔다.
한국중등교장협의회가 주최·주관하는 이번 연수는 이날부터 26일까지 사흘간 열린다. 전국 국공립·사립 중등학교장과 장학관 등 1800여명이 참석해 미래교육 환경 변화에 대응하기 위한 학교 경영 역량 강화와 학교장의 역할을 논의한다.
연수 주제는 'AI시대, 교육의 방향이 미래를 결정한다'다. 첫날에는 개회식과 축사에 이어 'AI시대 교육의 방향이 미래를 결정한다', '인공지능 시대 교육 혁신 및 인재 양성' 등을 주제로 한 강연이 진행된다.
최 장관은 개회식 축사를 통해 급변하는 교육 환경 속에서 학생들의 미래 역량을 키우고 교육공동체 발전을 위해 힘써 온 중등학교장들의 노고를 격려할 예정이다.
최 장관은 "학생 안전, 체험 중심 교육에 대한 사회적 요구와 다양한 민원 속에서 교육공동체의 신뢰 회복을 위해 힘을 모아주시길 바란다"며 "학교가 교육 본연의 역할에 충실할 수 있도록 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다. 교권 보호, 안전한 교육 환경 조성, 행정 업무 경감 등을 통해 교육 현장을 적극 지원하겠다"고 밝힐 계획이다.
jane94@newspim.com