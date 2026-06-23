서울물재생시설공단, '대한민국 어린이대상' 성평등가족부 장관상 수상

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물환경 눈높이 교육·가족 친화 문화 확산 공로 인정

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울물재생시설공단은 지난 20일 열린 '2026 대한민국 어린이박람회' 개막식에서 진행된 '제4회 대한민국 어린이대상' 시상식에서 성평등가족부 장관상을 수상했다고 23일 밝혔다.

이번 장관상 수상은 공단이 어린이 눈높이에 맞춘 물환경 교육 프로그램을 지속적으로 운영하며, 미래세대의 환경 인식 제고와 물환경 가치 확산에 기여한 성과를 인정받은 결과다.

2026 대한민국 어린이대상 시상식에서 서울물재생시설공단 홍남기 경영기술본부장(오른쪽)이 성평등가족부 장관상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=공단]

공단은 박람회에서 서울물재생체험관의 대표 콘텐츠인 '우당탕탕 워터랩' 전시를 현장에 그대로 구현해 다양한 볼거리와 체험 프로그램을 선보였다. 박람회 기간 공단 체험부스에는 4000여 명의 어린이와 가족 방문객이 찾는 등 큰 호응을 얻었다.

체험부스에서는 자칫 어렵고 복잡하게 느껴질 수 있는 하수처리 과정을 어린이 눈높이에 맞춰 '하수도 미로 탐험', '하수구 청소 대작전' 등 역동적인 게임으로 구성해 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 했다.

또 맑은물 워터볼, 맨홀 지비츠, 물재생 DIY 키캡 등 자신만의 굿즈를 직접 제작하고 '깨끗한 물 선언문'을 작성해 보는 등 일상 속 환경 실천의 의미를 오래 기억할 수 있도록 다양한 체험 프로그램을 운영해 관람객들의 큰 호응을 받았다.

공단에 따르면 박람회 기간 실시한 현장 방문 만족도 조사 결과, 응답자의 99%가 만족한 것으로 나타났다. 참여 시민들은 "박람회장 내에서 직접 과학 실험과 역동적인 게임을 함께 즐길 수 있어 아이가 가장 좋아했다.", "체험관을 직접 방문하지 않고도 물환경 전시를 생생하게 경험할 수 있어 유익했다" 등 긍정적인 반응을 보였다.

권완택 서울물재생시설공단 이사장은 "성평등가족부 장관상 수상은 미래세대를 위한 포용적 환경 교육의 가치를 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 어린이 눈높이에 맞춘 체험형 물재생 콘텐츠를 확대해 물환경의 중요성과 지속가능한 물재생의 가치를 알리는 데 힘쓰겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com