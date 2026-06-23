서울시, 2026 서울 기후테크 컨퍼런스 개최

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DDP서 25·26일 양일간 진행



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 'AI와 함께 회복력 있는 도시를 만드는 기후테크'를 주제로 2026 서울 기후테크 컨퍼런스를 개최한다고 23일 밝혔다. 행사는 오는 25일, 26일 양일간 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.

이번 컨퍼런스는 스타트업 및 중소기업 총 29개사와 3개 유관기관이 참여해 ▲탄소 제로 기술 ▲안전 기술 ▲자원순환 기술 관련 기술 및 사업 모델을 선보인다. 서울시는 행사장 내 네트워킹 라운지를 운영해 전시기업 간 교류 활성화를 돕는다.

[사진=서울시]

행사는 강연·토크콘서트, 스타트업 기술전시, 1대1 밋업, 체험 프로그램 등으로 구성된다.

25일 오전 11시에는 '기후테크 AI 기업, 어떻게 창업하게 되었나요?'라는 주제로 토크 콘서트가 열린다. 삼프로TV 이진우 프로와 AI활용 기후테크 기업과 이야기를 나눈다. 26일에는 '현장에서 증명하는 기후테크'를 주제로 기후변화대응 혁신기술 실증 지원사업 성공 기업의 사례를 공유하고 서울시의 기후테크 기업 지원 정책을 소개할 계획이다.

또 서울 기후테크산업지원센터가 주관하는 창업 경연대회도 연다. 대회에 결선진출 11개팀이 참여해 상금 2000만원을 두고 피칭 경연을 벌일 예정이다.

이번 행사는 친환경 운영 원칙에 따라 폐기물 배출을 최소화할 방침이다. 무대와 전시는 신규 제작을 최소화하고 미디어 장비 중심으로 구현해 불필요한 제작물을 줄이며, 행사에 필요한 각종 인쇄물과 디자인 제작물은 폐자원 활용 재생지로 운영한다. 행사장 내 일회용컵 사용은 전면 금지된다.

권민 서울시 기후환경본부장은 "지자체에서 가장 먼저 시작한 기후테크 컨퍼런스가 올해로 4회를 맞이했다"며 "6월 환경의 달에 기후테크 컨퍼런스를 개최하게 된 만큼 우리 생활 속에 성큼 들어온 기후테크 기업들의 성장을 기대해주시기 바라며, 서울시는 앞으로도 기후테크를 적극적으로 활용하여 탄소중립 실현을 통한 지속 가능한 서울을 모색하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com