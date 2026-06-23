한강문화관 '에코 피크닉' 운영…특수아동 가족 초청 맞춤형 체험프로그램

AI 핵심 요약beta
- K-water 한강보관리단이 다음 달 11일 행사를 연다
- 여주교육지원청과 특수아동 가족 초청 에코 피크닉을 운영한다
- 친환경 체험과 연령별 프로그램으로 문화 나눔을 실천한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = K-water 한강보관리단과 케이워터운영관리 한강문화관은 다음 달 11일 여주교육지원청 특수교육지원센터과 협력해 특수아동 및 가족을 초청해 '한강문화관 에코 피크닉'을 운영한다고 23일 밝혔다.
이 행사는 한강문화관과 특수교육지원센터가 문화 체험 기회가 상대적으로 부족한 특수아동과 그 가족을 위해 기획한 ESG 실천형 문화 나눔 프로그램으로 문화 취약계층의 기회 확대를 위해 지속적으로 이어오고 있다.
한강문화관은 맞춤형 프로그램을 제공하기 위해 유·초등 가족에게는 친환경 보드게임·걱정인형 공예 등을 중·고등 가족에게는 영화 관람·썬캐쳐 공예 등 연령에 맞는 프로그램을 제공해 흥미를 느낄 수 있는 체험형 프로그램으로 구성했다.
한강문화관 관계자는 "한강문화관은 모든 시민에게 열린 문화 공간이 될 수 있도록 특수아동 가족을 위한 맞춤형 체험 행사를 준비했다"며 "친환경 체험과 자연 속 피크닉을 통해 아이들과 가족 모두가 즐거운 추억을 만들어 가기를 바란다"고 말했다.
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